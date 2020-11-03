Trump: Gerekirse Yüksek Mahkeme'ye gideriz

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde oyların sayımı sürerken, Beyaz Saray yarışını hangi adayın kazandığı henüz belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump kilit eyaletler sayılan Teksas, Florida, Iowa ve Ohio'da seçimi kazanırken, Demokratların adayı Joe Biden Arizona, New Hampshire ve Minnesota'da seçimi önde tamamladı.

Trump'ın Florida'da seçimi kazanmasının önem taşıdığı, burada seçimi kazanmasaydı ikinci dönem başkanlık şansının kesinlikle bulunmadığına dikkat çekiliyor. ABD medyasında, Trump'ın Florida'daki seçimleri Latin Amerika kökenli vatandaşların oylarını alarak kazandığı yorumları yapılıyor.

Arizona'da 24 yıl sonra ilk Demokratlar kazandı

Trump'ın Florida'nın yanı sıra Ohio'yu da kazanması ile Arizona'daki seçim sonucu kritik bir öneme sahip oldu. ABD medyası, Arizona'yı ise Biden'ın kazandığını duyurdu. Biden, 24 yıl sonra bu eyaleti kazanan ilk Demokrat oldu.

Alınan ilk sonuçlara göre Biden 238 seçici kurul delegesi kazanırken, Trump'ın elde ettiği delege sayısı 213 oldu. Adayların seçimi kazanabilmesi için 270 delege kazanması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçları kesinleşmeden yaptığı açıklamada "Seçimleri kazandık" dese de ülkede seçimin sonucunu belirleyecek Georgio, Michagan, Kuzey Carolina, Pennsylvinia ve Winsconsin eyaletlerinde sonuçlar henüz belli olmadı.

Trump: Seçimleri kazandık

Seçim sonuçları belli olmadan kameraların karşına geçen Trump, bu akşam aldıkları seçim sonuçlarının harika olduğunu belirten Trump, beklemedikleri eyaletler olan Florida, Ohio, Teksas'ta bile kazandıklarını söyledi. Seçimlerde "ciddi usulsüzlük" yapıldığını savunan Trump, kullanılan oyların sayımının durdurulmasını istediklerini ve seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götüreceklerini ifade etti. Trump, "Bu seçimi kazanmak üzereyiz. Açıkça söylemek gerekirse biz bu seçimi kazandık" dedi.

Trump, konuşması öncesindeki Twitter paylaşımında da isim vermeden "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" iddiasında bulunmuştu.

Biden: Sonuçlar konusunda iyimserim

Demokratların adayı Joe Biden, kilit eyaletlerden olan Florida'yı kaybetmiş olmasına rağmen seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yaptığı konuşmada, "Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum" dedi. Seçmenlerine "Kazanacağımıza güvenin" diye seslenen Biden, sabırlı olma çağrısında bulundu.

Başkan Donald Trump ile kendisi arasındaki yarışın sonucunun belirlenmesinin biraz zaman alacağını belirten Biden, her oy sayılana kadar seçimin sona ermeyeceğine işaret etti. Biden, "Ben veya Donald Trump, kimin seçimi kazandığını henüz söyleyemez. Bu Amerikan vatandaşlarının kararıdır. Ama sonuçların ne olacağı konusunda iyimserim" dedi.

Oyların sayımınına birçok eyalette sabah devam edilecek

ABD'li gazeteciler Twitter hesaplarından Georgia ve Pennsylvania'da gece saatlerinde oy sayım işlemlerinin durdurulduğunu duyururken, Fox televizyonu da Georgia, Michagan, Winconsin veya Pennsylvania'dan gece sonuç gelmesinin beklenmediğini bildirdi. Pennsylvania'nın Pittsburgh kenti ile Allegheny bölgelerinde oyların sayılmasına TSİ 18.00'de devam edileceği belirtiliyor. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de oyların sayılmasına sabah devam edileceği kaydedildi.

ABD'de mektupla kullanılan oyların sayımı da sürüyor. Bazı eyaletlerde mektupla kullanılan oyların sayımına seçim günü başlandığı için oyların sayımında gecikmeler olabileceği, imzaların seçmen kütüğü ile karşılaştırılmasının zaman aldığı belirtiliyor. Pennsylvania'da mektupla kullanılan oylarda, zarfın üzerinde seçim günü tarihi de kabul edildiği için, bu eyalette oyların sayılmasının günler sürebileceği ifade ediliyor. Ülkenin batısındaki birçok seçim kurulu, oyların sayılmasının birkaç gün süreceğini açıklamıştı.

AP,AFP,Reuters,dpa/JD,HS

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