Trump gözaltına alınacağını iddia etti

Eski Başkan Trump, kamuoyunda "sus payı" olarak bilinen soruşturma kapsamında Salı günü gözaltına alınacağını iddia ederek, destekçilerine "protesto" çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkanı Donald Trump, bir porno yıldızına ilişkileri hakkında susması için ödenen para nedeniyle Salı günü gözaltına alınacağını iddia ederek, kendisini destekleyenlere bunu protesto etme çağrısında bulundu.

Trump, kendisinin kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı ve ABD'nin eski Başkanı gelecek hafta Salı günü gözaltına alınacak. Protesto edin ve ülkenizi geri alın!" ifadelerini kullandı. Trump bu iddiası için savcılıktaki "sızıntıya" işaret etti.

ABD'de savcılık, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde porno yıldızı Stormy Daniels'e Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için yaklaşık 130 bin dolar sus payı ödediği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Daniels, seçimden yıllar önce Trump ile ilişkisi olduğunu öne sürüyor.

Trump ve avukatları, Daniels'e ödeme yapıldığını kabul ederken, aralarında ilişki olduğu iddialarını reddediyor. Ödemenin seçim kampanyasının finansmanı ile ilgili kanunları ihlal edip etmediği inceleniyor.

Trump'ın eski avukatı Cohen, New York'ta Büyük Jüri önünde Pazartesi günü verdiği ifadede de Trump adına Daniel'e ödeme yaptığını kabul etmişti.

Daniels'a yapılan ödeme ile seçim kampanyasına zarar verebilecek şekilde Daniels'ın bu ilişkiyi kamuya açıklamasının engellenmeye çalışıldığı tahmin ediliyor.

Cohen, 2018 yılında Trump'ın birlikte olduğu iddia edilen kadınlara sessiz kalmaları için ödeme yaparak ilgili yasaları ihlal etmekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jüri, savcılığın sunduğu deliller doğrultusunda Trump hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek. Trump hakkında dava açılması halinde, ilk kez eski bir başkan sanık sandalyesinde oturacak. 76 yaşındaki Trump, geçen Kasım ayında 2024 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olmak istediğini duyurmuştu.

AFP,rtr / JD,ET