Trump Florida'daki zafer konuşmasında ne dedi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri'ni kazandığının kesinleşmesi üzerine Donald Trump, zafer konuşması yapmak üzere Florida'daki seçim izleme merkezinde sahneye çıktı.

Sözlerine "Tarih yazdık" diyerek başlayan Trump, bunun ABD için muhteşem bir zafer olduğunu söyledi. Her vatandaşı için savaşacağını söyleyen Trump, "Ülkemize yardım edeceğiz. Ülkemizin çok kötü bir şekilde yardıma ihtiyacı var. Sınırlarımızı düzelteceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Amerikan seçmeninin kendilerine görülmemiş bir görev verdiğini ve Senato'nun kontrolünü geri aldıklarını ifade eden Trump, Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü sağladıklarını düşündüğünü söyledi.

Bu dönemin Amerika'nın "Altın Çağı" olacağını söyleyen Trump, "Tanrı hayatımı bir sebepten dolayı bağışladı. Bu sebep ülkemizi kurtarmak ve yeniden yüceltmekti. Bu görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanya ekibi Harris'in seçim gecesi destekçilerine seslenmeyeceğini açıkladı.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu gece kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aştık."

"Bu daha önce hiç kimsenin görmediği bir hareketti ve bence tüm zamanların en büyük siyasi hareketiydi."

"Her vatandaşım için savaşacağım"

"Sınırları kapatmamız gerekecek. İnsanların gelmesini istiyoruz ama buna mecburuz. Gelenler yasal yollarla gelmeliler."

DW, dpa, AP / EÇ, EC

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