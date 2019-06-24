Trump: Fed ne yaptığını bilmiyor

Beklenenden daha yüksek gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından Amerikan Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi desteklemek için bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda şüpheler arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 224 bin ile beklentilerin üzerinde arttı. Verideki artış işverenlerin Başkan Trump'ın ticaret savaşları ve düşük ekonomik büyüme ile ilgili endişeleri bir kenara bırakarak işe alımları attırdığı şeklinde yorumlandı.

Faiz indirimi olacak mı?

Ancak ekonominin sağlamlığı konusunda bir işaret olarak değerlendirilen güçlü veri sonrası Fed'in bu ay faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlikler arttı.

Trump Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada ülkedeki istihdam artışını övdü. Ancak Trump Fed'in ekonomiyi daha da desteklemek için faiz indirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı "Eğer faiz indiren bir Fed olsaydı roket gibi olurduk. Ancak biz çok faiz ödüyoruz ve bu gereksiz. Ne yaptığını bilen bir Fed'e sahip değiliz" dedi

Başkan Trump Fed'i faiz artırdığı için birçok kez eleştirmişti. Fed yetkilileri ise geçen yıl yapılan dört faiz artışının enflasyon karşısında alınan bir önlem olduğunu ifade etmişlerdi. Fed'in faizleri yıl sonuna kadar 50 baz puan indirmesi bekleniyor.

Rtr, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe