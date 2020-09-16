 Trump Esad′ın öldürülmesini istediğini doğruladı | DÜNYA | DW | 16.09.2020

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DÜNYA

Trump Esad'ın öldürülmesini istediğini doğruladı

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın öldürülmesini istediğini kabul eden ABD Başkanı Trump, bu fikre eski Savunma Bakanı Mattis'in karşı çıktığını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öldürülmesini istediğini ilk kez teyit etti. Fox News televizyonunda yayınlanan Fox&Friends programına katılan Trump, eski Savunma Bakanı James Mattis'in Esad'a suikast fikrine karşı çıktığını söyledi.

Esad'a atıfta bulunarak "Onu öldürmeyi tercih ederdim" diyen Trump, "Mattis bunu yapmak istemedi. Mattis gereğinden fazla değer verilen bir komutandı, ben de onun gitmesine izin verdim" şeklinde konuştu.

Esad'a suikast düzenlenmemiş olduğu için pişmanlık duymadığını kaydeden Trump, ama saldırının gerçekleşmiş olması durumuyla da "baş edebileceğini" ifade etti.Trump, "Kuşkusuz onun iyi bir insan olduğunu düşünmedim, isteseydim onu ortadan kaldırabilirdim ama Mattis buna karşıydı. Mattis zaten birçok şeye karşıydı" ifadelerini kullandı.

Daha önce iddiaları reddetmişti

Trump bu sözleri ile Esad'a yönelik suikast planları olmadığı yönündeki ifadelerini yalanlamış oldu. 2018 yılında Washington Post gazetesinde çalışan Bob Woodward'ın yazdığı "Korku: Beyaz Saray'da Trump" (Fear: Trump in the White House) adlı kitapta Nisan 2017'de Suriye'nin Han Şeyhun kasabasına yönelik kimyasal silah saldırısının ardından Trump'ın Esad'ın öldürülmesini istediği iddia edilmişti. Bu iddiaları kesinlikle reddeden Trump, suikast planlarının "hiç konuşulmadığını" söylemişti.

Başkan Trump ayrıca, eski Savunma Bakanı Mattis'in 2018'deki istifasının ardından da ABD'nin saldırıları ile radikal iki liderin öldürüldüğünü hatırlattı. IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi ile İranlı komutan Kasım Süleymani 2019 yılında öldürülmüştü. Trump, "Süleymani'yi öldürdüm. El Bağdadi'yi öldürdüm. Bunlar iki büyük teröristti" dedi.

AFP,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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