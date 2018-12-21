 Trump: Erdoğan IŞİD′in kökünü kazıyacak | DÜNYA | DW | 24.12.2018

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DÜNYA

Trump: Erdoğan IŞİD'in kökünü kazıyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini söyledi.

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Suriye'de IŞİD'in yenilmiş olmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki Amerikan askerlerini çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili yeni bir tweet attı.

Trump, söz konusu tweet'te, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan beni kalan IŞİD unsurlarının kökünü kazıyacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdi" dedi. Erdoğan için "Bunu yapabilecek bir adam" ifadesini kullanan ABD Başkanı, ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin hemen yanıbaşında bulunduğuna dikkat çekerek "Askerlerimiz eve dönüyor" diye ekledi.

"Uzun ve verimli bir görüşme"

Trump Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair ilk paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım. IŞİD'i, Suriye'deki ortak müdahilliğimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve oldukça koordineli bir şekilde gerçekleşen çekilmesini ele aldık. Yıllar sonra eve dönüyorlar" ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret konusunun da konuşulduğunu belirtmişti.

Erdoğan ise Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD Başkanı Sn @RealDonaldTrump ile ticari ilişkilerimizden Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararını geçen Çarşamba günü açıklamıştı. Bu kararın ardından önce ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ardından da Trump'ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifasını açıklamıştı.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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