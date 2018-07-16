Trump: Dünya iyi anlaştığımızı görmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk ikili zirve, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de başladı.

Pazartesi günü Putin ve Trump, kurmaylarının da katılacağı çalışma yemeği öncesinde yalnızca çevirmenlerin katılımıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile "çok iyi bir başlangıç" yaptıklarını söyledi.

Trump ayrıca, "Açıkçası son yıllarda pek iyi anlaşamıyorduk. Dünyanın iyi anlaştığımızı görmek istediğini düşünüyorum gerçekten de. Biz iki büyük nükleer gücüz" dedi.

Putin ise, "İlişkilerimizi ve dünyadaki sorunlu konuları esaslı bir biçimde konuşmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ve Vladimir Putin

Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Bence olağanüstü bir ilişkimiz olacak. Umut ediyorum ki. Seçim kampanyamı yürütürken de Rusya ile iyi anlaşmanın kötü değil, iyi bir şey olduğunu hep söyledim ve eminim ki bunu sizler de seneler boyunca duydunuz" demişti. Trump ayrıca, zirvede "ticaretten askeri konulara, füzelerden nükleer konulara ve Çin'e her şeyi" görüşeceklerini aktarmıştı.

İki liderle eş zamanlı olarak dışişleri bakanları Mike Pompeo ve Sergey Lavrov da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Finlandiya'ya vardıklarını belirterek ABD ve Rusya liderlerinin "iki ülke arasındaki önemli konuları masaya yatırmasının" önemine vurgu yaptı.

Liderlerin, ikili görüşmeyi takip edecek çalışma yemeği sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Rus dışişleri Trump'ı retweetledi

Donald Trump, görüşme başlamadan saatler önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin kendisinin başkanlığı öncesindeki Rusya politikasını sert bir dille eleştirmiş, "ABD'nin uzun yıllar süren budalalığı ve aptallığı sağ olsun, Rusya'ya ilişkilerimiz HİÇ bu kadar kötü olmamıştı" mesajını paylaşmıştı. Trump tweet'inde, başını ağrıtan Rusya soruşturmasını da daha önce de yaptığı üzere "hileli cadı avı" olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı da, Trump'ın tweet'ini beğendi ve tweet'i "Hemfikiriz" yorumuyla retweet etti.

Trump geçen hafta katıldığı NATO zirvesinde, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi çerçevesinde Almanya'nın Rusya'nın "tutsağı" olduğunu söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada Trump'ın da adı geçiyor. Rusya, seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

rtr,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe