Trump: Bugün Cumhuriyetçiler için büyük bir gün

ABD Kongresi'nde alt kamara olan Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamının ve üst kamara Senato'nun ise üyelerinin üçte birinin yeniden belirlendiği ara seçimler sonuçlandı. Başkan Donald Trump, alınan sonuçlar için "büyük bir gün" ifadesini kullandı.

ABD'nin hiçbir zaman olmadığı kadar iyi bir durumda olduğunu belirten Trump, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) arttığını ve temsilcisi olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin "tarihe karşı koyarak" eşi görülmemiş bir başarı kazandığını savundu.

Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisi'nde son sekiz yıldır koruduğu çoğunluğu kaybetmesine karşın kesin sonuçların açıklanmasıyla Senato'da en az iki en fazla da dört sandalye kazanacaklarına dikkat çeken Başkan, bu tablonun onlarca yıldır bir ara seçimde alınan en iyi sonucu ortaya koyduğunu öne sürdü.

Demokratlarla birlikte çalışma vurgusu

Trump, yasa tasarısı yapma yetkisini elinde bulunduran Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun Demokratların lehine dönüşmesi ile birlikte değişen Kongre aritmetiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demokratların bir arada ortak hareket etme başarısından övgüyle bahseden Başkan, iki partinin farklılıkları öne çıkarmaktan vazgeçip bir arada ve Amerikan halkı için çalışabileceğine inandığını belitti.

Ancak çoğunluğu ve dolayısıyla Temsilciler Meclisi komitelerini ele geçiren Demokratların ilk iş olarak kendisini soruşturmalara boğması durumunda ise aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

Trump bazı basın mensuplarıyla tartışma yaşadı

2020'de tekrar aday

Demeçleri sonrası geçilen basın toplantısında özellikle yönetimine karşı eleştirel bir tonda yaklaşan medya kuruluşlarının muhabirleriyle kimi zaman tartışmaya giren Başkan, bazı gazetecileri "kaba" ve "korkunç" kelimeleriyle nitelendirdi.

Ara seçimleri, idaresi için bir kez daha başarı olarak değerlendiren Trump, beklenmedik bir şekilde 2020 yılındaki seçimlerde ise tekrar yarışacağını söyledi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'e dönerek "Mike, yarışta yanımda olacak mısın?" diye soran Trump, aldığı onay ile birlikte bu yöndeki niyetini belli etmiş oldu.

Kuzey Kore ve Rusya ile ilişkiler

ABD'nin dış politikası ile ilgili olarak Rusya ve Kuzey Kore ile ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar basın toplantısında öne çıkan bir diğer konu oldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Koreli mevkidaşı ile ertelenen görüşmesi için yakında yeni bir tarih belirleneceğini kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de gelecek sene görüşebileceğini, ancak acelesinin olmadığını söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100'üncü yıldönümü nedeniyle Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törene katılacak Başkan'ın, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz belli değil.

"İnanıyorum ki Başkan Putin orada olacak, (ancak) önceden ayarlanmış bir görüşmemiz bulunmuyor" ifadesini kullanan Trump, törenin hemen ardından ülkesine geri döneceğini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov Çarşamba günü erken saatlerde bir açıklama yaparak iki başkanın Paris'te kısa bir görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.

İran mesajı

İran'a karşı 5 Kasım'da devreye giren yaptırımlarla ilgili de konuşan Başkan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye Tahran'la petrol ticareti konusunda muafiyet verilmesini küresel petrol fiyatlarını düşük tutmayı hedeflediklerini söyleyerek açıkladı.

"Bir varil petrolün fiyatının 100 dolara kadar yükselmesini istemiyorum" diyen Trump, fiyatlar olumsuz etkilenmeden yaptırımların daha da sertleşeceğini ifade etti.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, olayın aydınlatılması için Ankara ve Riyad'ın yanı sıra, ABD Kongresi ile birlikte yakın bir şekilde çalıştığını söyledi. Başkan, "Konu hakkında gelecek hafta çok daha güçlü bir fikrim olacak" dedi.

DW,rtr,AP/ÇÖ,GA

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