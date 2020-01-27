Trump Bolton'ın kitabını yayımlatmamak için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili azil süreci devam ederken Beyaz Saray, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın yazdığı kitabın yayınlanmasını engellemek için harekete geçti. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Bolton'ın avukatına bir mektup göndererek "metnin önemli miktarda gizli bilgi içerdiği, mevcut yasalar ve Bolton'ın imzalamış olduğu gizli bilgilerin saklı tutulması sözleşmesi uyarınca bu bilgiler silinmeden metnin yayınlanamayacağı" uyarısında bulunduğu bildirildi. Trump'ın avukatı Patrick Philbin'in azil süreci oturumu sırasında Senato'da okuduğu mektubun Bolton'ın avukatına geçen hafta Perşembe günü gönderildiği belirtiliyor.

Mektubun gönderilmesinden üç gün sonra "New York Times" gazetesi henüz yayınlanmamış kitapta yer alan bazı bilgilere yer vermişti. Gazetenin haberinde Trump'ın Bolton'a Ağustos ayında, "Kiev yönetimi Joe Biden'a karşı soruşturma başlatana kadar Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımları bekleteceğini" söylediği belirtiliyor. Trump, azil sürecinde kendisine bu yönde yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Twitter'dan saldırı

Bolton'a Twitter hesabı üzerinden saldıran Trump, ismini vermeden, "BM büyükelçiliği için yıllar önce onay alamamış ve ardından da hiçbir şey için onay alamamış bu adam, Senato'dan onay gerektirmeyen bir iş için bana yalvardı. Pek çokları 'yapma' diye uyarmasına rağmen iş verdim. Televizyona çıkıp yanlışlıkla 'Libya modeli' dedi ve pek çok yanlış karar aldı. Kovuldu, çünkü açıkçası onu dinleseydim şimdiye kadar altıncı dünya savaşında olurduk…" dedi.

Bolton'ın kitabının Mart ayında yayımlanması bekleniyor. New York Times'dan yapılan açıklamada, prosedür gereği Bolton'ın kitabının baskı öncesi halinin, gizli bilgiler içerip içermediğinin kontrolü için Beyaz Saray'a gönderildiği belirtidi. Demokratlar azil sürecinde tanık olarak ifade vermesi için Bolton'ı Senato'ya davet etmek istiyor. Beyaz Saray ve Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler ise Bolton'ın ifade vermesini engellemeye çalışıyor. Bolton, Senato'da ifade vermeye hazır olduğunu bildirmişti. Senato'nun süreçte tanıkların dinlenip dinlenmeyeceğine dair Cuma günü oylama yapması bekleniyor.

Trump'a karşı azil süreci, "görevi suistimal" ve "Kongre soruşturmasını engelleme" suçlamaları üzerinden yürütülüyor. Trump, bu yılki başkanlık seçimlerinde siyasi rakiplerinden Joe Biden'ı yıpratmak için makamını kullanmaya çalışmakla suçlanıyor.

dpa/BK,TY

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