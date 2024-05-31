Trump bir suçtan hüküm giyen ilk ABD Başkanı oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi saklamak için kayıtlarda hile yaptığına ilişkin davada suçlu bulundu. Avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2016 seçimleri öncesinde porno film yıldızı Stormy Daniels'la cinsel ilişkiye girdikten sonra yaptığı ödemeyi saklamak için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Kamuoyunda "sus payı davası" olarak bilinen davanın sonucuyla birlikte Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk eski ABD Başkanı oldu.

Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde tekrar başkanlığa aday olan Trump, Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyi gizlemek amacıyla eski avukatı Michael Cohen ile birlikte yasal kayıtlarda tahrifattan 34 ağır suçla yargılanıyordu. 12 üyeli jüri Trump'ı bu suçların tamamında oybirliği ile suçlu buldu.

Trump'ın cezası ise Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'ndan sadece birkaç gün önce 11 Temmuz'da açıklanacak. Bu kurultayda Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olduğu resmi olarak açıklanacaktı.

Trump karara itiraz edecek

Hukuk uzmanları Trump'ın bu davanın sonunda para cezasına çarptırılmasını bekliyor. Trump'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat Todd Blance kararın arından yaptığı açıklamada jüri üyelerinin önyargılı olduğunu ve duruşmanın zamanlamasının "adil olmadığını" söyledi.

Blance karara karşı "güçlü bir şekilde mücadele etmek için" önümüzdeki haftalarda dilekçe vereceklerini söyledi ve "Eğer dilekçe kabul edilmezse temyize gidebildiğimiz an karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

Trump aday olabilecek

ABD anayasasına göre hüküm giymiş bir suçlunun ülkenin en üst makamına aday olmasının önünde bir engel yok. Trump nihai kararın sonunda mahkum olsa bile başkanlık seçimlerinde aday olabilecek.

Donald Trump mahkeme salonu çıkışında yaptığı kısa açıklamada kararı "rezalet" olarak nitelendirdi. Halkın asıl kararı 5 Kasım'da seçimlerde vereceğini söyleyen Trump, "Ben çok masum bir adamım" dedi.

Biden: Kimsenin hukukun üzerinde olmadığını gördük

Kasım ayındaki seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkanı Donald Trump'ın karşı karşıya gelmelerine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Biden yaptığı konuşmada "Bugün New York'ta kimsenin hukukun üzerinde olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Seçim yasasını çiğnedi"

Eski porno film yıldızı Stormy Daniels Trump ile yaşadıkları cinsel ilişkiyi gizli tutarak susması karşılığında 130 bin dolar aldığını iddia etmişti. Savcılar Trump'ın ödemeleri avukat Michael Cohen'e yaptırdığına ve bu paraları manüplatif bir şekilde şirket defterlerine yasal gider olarak geçirdiğini iddia etti. Savcılar ödemenin kayıtlara geçirilme şeklinin seçim yasasını çiğnediğine kanaat getirdi. Çünkü iddiaya göre Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeyi saklaması seçmenlerin bu ilişkiyi bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

Trump, 2018'de ortaya çıkan ilişki ve sus payı ödeme iddialarını hiçbir zaman kabul etmedi. Bu davada 34 suçtan yargılanan Trump hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

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AFP, Reuters/EÇ, TY