 Trump bir seçim davasını daha kaybetti | DÜNYA | DW | 29.11.2020

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DÜNYA

Trump bir seçim davasını daha kaybetti

Pensilvanya Yüksek Mahkemesi Cumhuriyetçiler tarafından açılan bir davayı reddetti. Dava posta yoluyla kullanılan oyların geçersiz sayılması için açılmıştı.

USA | Washington | Donald Trump Thanksgiving Videokonferenz

ABD'de başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasının ardından sular durulmuyor. Son olarak cumartesi günü Pensilvanya Yüksek Mahkemesi 3 Kasım başkanlık seçiminde posta yoluyla kullanılan oyların geçersiz sayılması için Cumhuriyetçilerin açtığı davayı reddetti. Biden eyalette seçimi 81 bin oy farkla kazanmıştı.

Eyalet Yüksek Mahkemesi oybirliği ile aldığı kararda Cumhuriyetçilerin iddialarını reddederek, davaya yönelik olarak "mahkemenin 6,9 milyon Pensilvanyalıyı haklarından mahrum bırakmasına yönelik olağanüstü teklif" ifadelerini kullandı.

Davada 2019 yılından itibaren posta yoluyla oy kullanılmasına izin veren bir Pensilvanya yasasının Anayasaya aykırı olduğu savunuluyordu.

Yargıçlar davadaki "bütün seçimin geriye dönük olarak iptal edilmesi" talebine dikkat çektiler. Yargıç David Wecht “Postayla gönderilen tek bir oy pusulasının dahi usülsüz kullanıldığını ya da sayıldığını iddia edemediler” ifadesini kullandı.

  

Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani Demokratların Pensilvanya eyaletinde posta yoluyla kullanılan oylarda “usulsüzlük” yaptığı iddialarını tekrar tekrar gündeme getirmişti. Bir hafta önce Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi Senatör Mike Kelly tarafından açılan davada eyaletin posta yoluyla oy kullanımına izin veren yasasının anayasaya da aykırı olduğu savunuluyordu.

 

Cumhuriyetçiler Pensilvanya eyaletinde bir dizi başka davayı da kaybetti. Son olarak Cuma günü Pensilvanya eyaletinin başkenti Philadelphia'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın hukuk ekibinin eyaletteki seçim sonucuna itirazını reddetmişti.

ABD'de 3 Kasım’da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "usulsüzlük" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

AP, AFP /SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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