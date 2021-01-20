Trump: Bir şekilde yeniden döneceğiz

Görev süresi sona eren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, halefi Joe Biden'ın yemin törenine birkaç saat kala Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında, "bir şekilde yeniden döneceği" mesajını verdi.

Eşi Melania Trump ile birlikte Washington'daki resmi konutunun önünden kalkan helikopterle Andrews Askeri Havaalanı'na giden Trump, burada bir veda konuşması yaptı.

Başkent Washington yakınlarındaki Andrews Askeri Havaalanı'nda hazır bulunan aile üyeleri, çalışanları ve kendisini destekleyenlere hitap eden Trump, "Şimdilik hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bir şekilde yeniden döneceğiz" şeklinde konuştu. Trump, "Yakında yine görüşeceğiz" ifadesini de sözlerine ekledi.

Görev süresinin sona ermesinin ardından ne yapacağı konusunda henüz bir açıklamaya yapmayan Trump, konuşmasında "sizi izlemeyi sürdüreceğim" mesajı da verdi. "Sizin için her zaman mücadele edeceğim. Sizi gözleyeceğim. Sizi dinleyeceğim" diyen Trump, "Bu ülkenin geleceği hiçbir zaman bundan daha iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime başarı diledi

Başkanlık dönemine ilişkin "İnanılmaz bir dört yıldı" diyen Trump, Joe Biden'ın adını vermeden yeni yönetime başarılar da diledi. Trump, "Yeni yönetime bol şans ve başarılar diliyorum. Çok başarılı olacaklarına da inanıyorum. Bunun için gereken temele sahipler, bu gerçekten muhteşem" şeklinde konuştu.

Maryland eyaletindeki Andrews Askeri Havaalanı'nda 21 pare top atışı ile karşılanan Trump, konuşmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago'ya hareket etti.

Yemin törenine katılmıyor

Trump'ın başkanlık görevi bugün TSİ 20.00'de, Joe Biden'in yemin etmesinin ardından resmen sona eriyor. Trump, seçilen yeni başkanın yemin törenine katılmayacak. Son olarak 152 yıl önce bir ABD başkanı, yeni başkanın yemin törenine katılmamıştı. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri sonrasında yenilgiyi kabul etmekte zorlanan Trump, seçimlerin "çalındığını" iddia etmişti.

Trump'ın başkanlık devir teslimi sırasındaki protokol kurallarına riayet etmemesine rağmen, Amerikan medyasının Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Judd Deere'ye dayandırdığı habere göre geleneğe uyarak, halefi Biden'a hitaben bir mektup bıraktı, ancak söz konusu mektubun içeriği hakkında bilgi verilmedi.

AFP,dpa,Reuters / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe