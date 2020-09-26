 Trump-Biden: Karşılıklı suçlamalar havada uçuştu | DÜNYA | DW | 30.09.2020

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DÜNYA

Trump-Biden: Karşılıklı suçlamalar havada uçuştu

Karşılıklı suçlamalar, hakaretler, apaçık yalanlar ve tüm bunlarla başa çıkamayan bir moderatör... İki başkan adayı Trump ve Biden, seçimlere kısa bir süre kala ilk televizyon düellosunda karşı karşıya geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Joe Biden'ın 3 Kasım'daki seçimler yaklaşırken Cleveland kentinde karşı karşıya geldiği ilk televizyon düellosu karşılıklı suçlamalar ve kişisel sataşmalara sahne oldu.

Genellikle aynı anda konuşan ve birbirinin sözünü bitirmesine izin vermeyen iki başkan adayı nedeniyle karmaşık anlar yaşandı, deneyimli gazeteci Chris Wallace de münazarayı yönetmekte zorlandı.

Demokratların başkan adayı Biden, münazarada Trump'ı sıklıkla "ırkçı", "Putin'in köpek yavrusu" ve "Amerika'nın sahip olduğu en kötü Başkan" şeklinde nitelendirdi. Trump da milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında resmi seçim sonuçları açıklanmadan önce zaferini ilan etmeyeceğine dair söz vermekten kaçındı. Biden ise bunu yapmayacağına söz verdi.

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden

Münazaranın konseptine uyulamadı

Başkan adaylarının geleneksel olarak seçim öncesi karşı karşı televizyon düellosunun konsepti aslında 15'er dakikalık altı konu bölümünden oluşuyor. Moderatör her bölümün başlangıcında öncelikle bir soru soruyor, başkan adaylarının yanıtlaması için de ikişer dakika veriyor, ardından da tartışma bölümüne geçiliyor.

Ancak başkan adaylarını bu kez kontrol edemeyen moderatör, münazarayı konsepte uygun şekilde yönetemedi.

Biden, sık sık lafını bitirmesine izin vermeyen Trump'a ironik gülümsemelerle "Çeneni kapatır mısın, adam? Bu soytarılık noktasına gelmek çok zor" diye karşılık verdi. Moderatör Wallace de Trump'a zaman zaman düzene uyması çağrısı yapmak zorunda kaldı.

Wallace, münazarayı geçen hafta hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine yapılacak atamayla açtı. Ancak Biden'ın Trump'ın yeni Yüksek Mahkeme yargıcı olarak önerdiği Amy Coney Barrett'in eski Başkan Barack Obama'nın sağlık reformunu ortadan kaldırabileceği iddiası üzerine tartışma ABD'deki sağlık sistemine dönüştü. Biden, seçimi kazanan kişinin Ginsburg'un halefini seçmesini isterken Trump da buna "Biz seçimi kazandık ve bunu yapmaya hakkımız var" diye karşılık verdi.

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New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın yıllarca vergi ödemediğini öne sürdü. Habere göre, Trump başkan seçildiği yıl ise sadece 750 dolar gelir vergisi ödedi.

ABD Başkanı Donald Trump Yüksek Mahkeme yargıçlığı görevine muhafazakar çizgideki Amy Coney Barrett’i aday gösterdi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısı ile kararını kamuoyuna duyurdu.

Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Mısır’dan Suudi Arabistan’a pek çok Arap ülkesi lideri ABD’nin desteğini aldı. Uzmanlara göre Trump’ın bir kez daha seçilmesi "otokratik liderler için bir zafer" niteliğinde. 

Trump aşırı sağcı grubu kınamadı

Koronavirüs salgını da tartışmada geniş yer tuttu. Trump, Biden'ın salgın nedeniyle tüm ülkeyi kapatmak istediğini, kendisinin ise bunu yapmayacağını söyledi. Biden de Trump'ı sorumsuzlukla suçlayarak binlerce kişinin hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Münazarada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gündeme geldi. Rusya'nın para karşılığı Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmek istediği iddiasını gündeme getiren Biden, Trump'ın Putin'e karşı gelemediğini söyleyerek Trump'ı "Putin'in yavru köpeği" diye adlandırdı.

Trump, beyazların üstünlüğünü savunan "Proud Boys (Gururlu Çocuklar)" adlı ırkçı bir grubu da kınamaktan kaçındı. Trump, yanıt vermekten kaçınmak için moderatöre "Kimi kınayayım?" diye tekrar sordu. Trump daha sonra da "Proud Boys - geride durun ve beklemede kalın" dedi. Trump ayrıca "Size bir şey söyleyeceğim, birilerinin Antifa ve solla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Trump ve Biden, 15 ve 22 Ekim tarihlerinde de televizyon düellosunda karşı karşıya gelecek.

dpa,Reuters,AFP/HS,EC

 

© Deutsche Welle Türkçe

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