Trump: Beyaz Saray'ı geri alacağız

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da Joe Biden karşısında kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez kalabalık bir gruba seslenerek 2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olabileceği mesajı verdi.

Orlando'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında konuşan Trump, 2020 seçimlerini kendisinin kazandığı yönündeki iddiasını sürdürerek 2022'de Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinde kendi döneminde kaybedilen çoğunluğun yeniden ele geçirilmesine yardımcı olacağı sözünü verdi.

"Sizlerin yardımıyla Temsilciler Meclisini geri alacağız, Senato'yu geri kazanacağız ve ardından Cumhuriyetçi bir Başkan Beyaz Saray'a muhteşem bir dönüş yapacak" diyen Trump gülerek "Merak ediyorum kim olacak! Kim, kim, kim olacak? Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlere hile karıştığı ve gerçek kazananın kendisi olduğu iddialarını yineleyen Trump, "Beyaz Saray'ı kaybettiler. Ama kim bilir? Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" dedi.

"Biden ülkeyi komünizme sürüklüyor"

Biden'ın görevdeki ilk haftalarındaki icraatını sert dille eleştiren Trump, "Bu, modern tarihte tüm başkanlar arasında en felaket ay oldu" diyerek Biden'ın istihdam, aile, sınır güvenliği, enerji, kadın ve bilim politikalarını eleştirdi.

Biden'ı komşu Meksika'ya sınırı açarak sayısız göçmeni ülkeye almakla suçlayan Trump, Demokrat Başkan'ın ülkeyi "radikal sol" politikalarla "sosyalizm", hatta "komünizm"e sürüklediğini ileri sürdü.

"Yeni parti kurma planım yok"

Demokratların 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre'ye düzenlediği baskınla ilgili başlattığı azil sürecine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de destek vermesi partide bölünmeye yol açmıştı. Trump, iki partiden oluşan ABD siyasi sisteminde üçüncü bir parti kurma olasılığı ile ilgili tartışmalara da değinerek bu konuyu danışmanlarıyla istişare ettiğini ve bu yönde planları bulunmadığını söyledi. Trump, "Yeni parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi partimiz var. Partiyi birleştirip her zamankinden daha güçlü hale getireceğiz. Yeni bir parti kurmuyorum" dedi.

Joe Biden Başkanlık seçimlerini 7 milyon oyu aşkın farkla kazanmış ve ABD'nin yeni başkanı olarak 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamıştı.

rtr,AFP/BK,JD

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