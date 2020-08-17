 Trump başkanlığa ikinci kez resmen aday | DÜNYA | DW | 28.08.2020

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DÜNYA

Trump başkanlığa ikinci kez resmen aday

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti kurultayında ikinci kez başkanlığa aday olmayı kabul etti. Rakibi Biden'ı eleştiren Trump, seçim vaatlerini sıraladı.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayının son gününde yaptığı konuşmada 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı kabul ettiğini açıkladı.

Trump, partisinin düzenlediği kurultayın ilk gününde oy birliğiyle yeniden aday gösterilmişti. Üç gün süren ve ağırlıklı olarak sanal ortamda gerçekleştirilen kurultayın sonunda Beyaz Saray'ın bahçesinde bulunan bin 500 civarında partiliye seslenen Trump, "Şükran dolu bir kalple bu gece Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı adaylığını kabul ediyorum" dedi.

Trump konuşmasının devamında koronavirüse karşı mücadeleyi artıracağını söyledi. "Son aylarda, ulusumuz ve tüm gezegenimiz yeni ve güçlü bir düşmanla karşı karşıya kaldı" diye konuşan 74 yaşındaki politikacı, "Virüsü yeneceğiz, pandemiyi sonlandıracağız ve krizden daha da güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Trump,  yılbaşından önce aşının üretilmiş olacağını sözlerine ekledi. Trump, "Belki daha da erken olacak" dedi.

Rakibi, Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden'a da yüklenen Trump, "O Amerikan istihdamının yokedicisi" ifadesini kullandı. Biden'in seçilmesi durumunda ülkenin altından kalkabileceği krizlerin daha da derinleşeceğini ileri süren Trump, "Mesele Amerikan rüyasını kurtarıp kurtaramayacağımız" diye konuştu.

Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerde başkan adaylığını kabul etmesiyle resmi adaylık süreci de başlamış oldu.

Trump'ın seçim vaatleri

Trump kurultayda eşi ve çocuklarıyla

Trump kurultayda eşi ve çocuklarıyla

Trump,  yeniden seçilmesi halinde istihdam, ekonomi, sağlık, dış ilişkiler ve uzay gibi alanlarda yenilikler ve iyileştirmeler yapacağı sözünü verdi. Trump'ın 50 maddeden oluşan seçim vaatlerinden bazıları şöyle:

-Gelecek 10 ayda 10 milyon yeni istihdam alanı açılacak.

-Vergiler düşürülecek.

-Yıl sonuna kadar korona aşısı bulunacak.

-Önemli ilaçların üretimi ABD'de yapılacak.

-Çin'e kaydırılan bir milyon iş gücü yeniden ülkeye çekilecek.

-Elemanlarını Çin'e kaydıran işletmelere hükümet iş vermeyecek.

-Çin koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulacak.

-İlaçlar ucuzlayacak.

-Bürokrasi azaltılacak.

-Belgesiz göçmenlerin sosyal hizmetlerden yararlanmalarına engel olunacak.

-Ay yüzeyinde sürekli bir ABD temsilciliği açılacak. Mars'a ilk insanlı uzay aracı yollanacak.

-ABD'nin katıldığı savaşlar sonlandırılacak, askerler yurda geri dönecek.

-Müttefikler savunma harcamalarına eşit katkı sunacak.

dpa,DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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