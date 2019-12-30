Trump Bağdat'taki gösteriden İran'ı sorumlu tuttu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de toplanan binlerce Şii gösterici, Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırıyı protesto için ABD Büyükelçiliği binasına yürüdü. Burada ABD bayraklarını ateşe vererek büyükelçilik binasının pencerelerini kıran göstericiler, "ABD'ye ölüm" sloganı attı. Haber ajansı AP, göstericilerin binanın kapısını kırarak, içeri girdiğini, binadan silah sesleri geldiğini duyurdu. Irak güvenlik güçleri Büyükelçilik önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Irak Büyükelçisi ve diğer personelin güvenliğinin sağlanması için binadan çıkartıldıkları belirtildi. Büyükelçi ve personelin binayı ne zaman terk ettiğine dair bilgi vermeyen yetkililer, binada sadece birkaç güvenlik görevlisinin kaldığı kaydetti.

Trump İran'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump Irak hükümetinden Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasını öfkeli göstericilerden korumasını istedi. Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının İran tarafından "organize edildiğini" belirtti. Trump, "İran Amerikalı bir müteahhiti öldürdü, birçok kişiyi de yaraladı. Biz de sert bir yanıt verdik ve her zaman da böyle yapacağız. Şimdi de İran Irak’taki ABD Büyükelçiliği’ne saldırı organize ediyor. Tamamen sorumlu tutulacaklar" dedi. Trump, Irak hükümetinden Büyükelçiliği korumak için birliklerini kullanmasının beklendiğini de belirtti.

Hizbullah Tugaylarına saldırı düzenlenmişti

ABD Ordusu pazar günü Irak ve Suriye'de İran destekli Hizbullah Tugayları'na (Kataib Hizbullah) saldırılar düzenlemişti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hizbullah Tugayları'na ait Irak'ta üç ve Suriye'de iki noktanın vurulduğu açıklanmıştı. Saldırıda 25 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. ABD'nin Hizbullah Tugayları'nı hedef alan saldırıları Bağdat, Tahran ve Moskova'da tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Hizbullah Tugayları'nı Irak'taki askeri üsse düzenlenen saldırıdan sorumlu tutuyor. Kerkük'te hafta sonunda bir askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıda ABD vatandaşı bir sivil personel ölmüş, birçok Amerikalı ve Iraklı asker de yaralanmıştı.

dpa,AFP, rtr / HT,JD

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