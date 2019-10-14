 Trump: Bırakın Kürtleri Esad korusun | DÜNYA | DW | 14.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Bırakın Kürtleri Esad korusun

Suriye ordusunun Menbiç'e girdiği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın" dedi.

default

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin askeri harekat düzenlediği Suriye'ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, IŞİD'in yüzde yüz yenilmesinin ardından Amerikan askerlerini büyük ölçüde Suriye'den çekme kararı aldığını belirterek "Bırakın Suriye ve Esad Kürtleri korusun ve kendi toprakları için Türkiye ile savaşsın. Komutanlarıma söyledim, neden Suriye için savaşmak zorundayız..." ifadesine yer verdi.

Suriye'deki Kürtleri korumak için Şam'a yardım sağlanması konusuna da değinen Trump, "Rusya, Çin ya da Napoleon Bonaparte, Kürtleri korumak konusunda Suriye'ye yardım etmek isteyen herkes benim için uygun. Umarım iyi iş çıkarırlar, biz 7 bin mil uzaktayız!" yazdı.

ABD'nin 7 bin mil uzaklıktan Suriye sınırını koruyamayacağını belirten Trump, Twitter paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Bazı insanlar, ABD'nin düşmanımız Beşar Esad tarafından yönetilen Suriye'nin sınırını 7 bin mil uzaktan korumasını istiyor. Aynı zamanda Suriye doğal olarak Kürtleri korumak istiyor."

ABD'nin Meksika sınırındaki duruma yoğunlaşmayı tercih ettiğini dile getiren Trump, sınırına inşa edilen duvar sayesinde kaçak geçişlerin azaldığını da savundu.

Trump'ın paylaşımları, Suriye ordusunun Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Menbiç'e girdiği yönündeki haberlerin ardından geldi. Suriye ordusunun bölgeye konuşlanması, Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşmanın ardından gerçekleşti. YPG'nin de içerisinde yer aldığı SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna karşı Şam yönetimiyle işbirliği yapma konusunda uzlaşmıştı.

ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

DW/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Independent: ABD müttefiki Kürtlere ihanet etti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı Avrupa basınında geniş yankı buldu. Yorum köşelerinde, harekâtın Avrupa'ya olası etkileri de değerlendirildi. (10.10.2019)  

Bloomberg: İlk tur yaptırımlar şahısları kapsayacak

ABD Suriye'deki operasyon nedeniyle Türkiye'ye yaptırım seçeneğini ele alıyor. Bloomberg'e göre ilk yaptırımların şahıslara yönelik olması bekleniyor. (14.10.2019)  

Trump Türkiye'ye yönelik üç seçenek sundu

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, önlerinde üç seçenek olduğuna dikkat çekerek, yaptırım, arabuluculuk ve asker gönderme arasında karar verilebileceğini belirtti. (11.10.2019)  

Benzer içerik

Washington U.S. Präsident Trump

Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor 14.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de tutuklu olan IŞİD'lileri ABD'yi soruna dahil etmek için Kürtlerin serbest bırakmış olabileceğini söyledi. Trump, ayrıca "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" ifadelerini kullandı. 

US-Präsident Donald Trump

Trump Türkiye'ye yönelik üç seçenek sundu 11.10.2019

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekâtına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, önlerinde üç seçenek olduğuna dikkat çekerek, yaptırım, arabuluculuk ve asker gönderme arasında karar verilebileceğini belirtti.

USA | Hurrikan Dorian | Donald Trump

Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor 13.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper ile görüşmesinin ardından, iki ateş arasında kalma riski olan askerlerini geri çekilmesi yönünde talimat verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jens Stoltenberg

NATO ülkelerinden Stoltenberg'e Türkiye tepkisi

Türkiye'nin operasyonu Londra'da toplanan NATO ülkelerinin gündemindeydi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye karşı "çok yumuşak" olmakla eleştirildi. Stoltenberg endişelerini Türkiye'ye ilettiğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  