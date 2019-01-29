Trump: Büyük uluslar sonu gelmeyen savaşlar içinde olmaz

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümetin geçici olarak kapanması sonrası ertelenen Ulusa Sesleniş konuşmasını Salı günü Kongre'nin Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap ederek gerçekleştirdi.

Trump, dört senelik başkanlık görevinin ilk iki senesini geride bırakmasının ardından yaptığı konuşmasında ülkesine birlik çağrısında bulundu. Televizyondan da canlı olarak yayınlanan 82 dakikalık konuşmasında Trump, "İntikam, direnme ve cezalandırma siyasetini reddetmeli ve işbirliği, uzlaşı ile ortak faydanın sınırsız potansiyelini kucaklamalıyız” dedi.

Suriye ve Afganistan'daki askerler

ABD askerlerini Suriye'den çekme kararını yineleyen Trump, IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyon ortaklarıyla birlikte örgüte karşı edindikleri kazanımları da övdü. Trump, "Büyük uluslar sonu gelmeyen savaşlar içinde olmazlar” diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da Taliban ile yürüttüğü görüşmelere değinen Trump, “yapıcı görüşmelerin hızlandığını” belirtti. Trump ayrıca Taliban ile bir anlaşmaya varılması halinde 17 yıldır bölgede bulunan ABD askerlerinin bir kısmının ülkeye geri dönebileceğini söyledi. Trump, "Bu müzakerelerde ilerleme kaydettikçe askeri varlığımızı azaltabiliriz ve terörle mücadele konusuna daha fazla ağırlık verebiliriz” diye konuştu.

Füzeler konusunda yarış

Hem ABD hem de Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğini açıklamasının ardından Trump, yeni füzeler için harcama konusunda Rusya’yı geçebileceklerini söyledi. Kendi başkanlığı döneminde Amerika’nın çıkarlarına karşı yapılan hareketleri affetmeyeceklerini belirten Trump, "Belki Çin ve diğerlerini de katarak başka bir anlaşma müzakere edebiliriz. Veya belki de bunu yapamayız. O durumda da diğerlerinden çok daha fazla harcama yapar ve yenilik alanında herkese fark atarız” dedi.

1987 yılında ABD ile Sovyetler Birliği tarafından imzalanan INF Anlaşması 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. ABD ve Rusya, 30 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan INF anlaşmasından, karşı tarafın bu anlaşmaya uymadığını öne sürerek çekilme kararı almıştı.

“Meksika sınırına duvar inşa edilecek”

Trump’ın göreve gelmesinden bu yana federal hükümette yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan Meksika sınırına duvar inşa etme projesi hakkında da konuşan ABD Başkanı, “Geçmişte buradaki birçok kişi duvar için oy kullandı ancak gerçek duvar hiçbir zaman inşa edilemedi. Bu duvar inşa edilecek” dedi. Trump ayrıca yasa dışı göçü "acil bir ulusal kriz” olarak nitelendirdi.

Trump'ın Meksika sınırında inşa edilmesini istediği duvarın 5,7 milyar dolarlık finansmanı konusunda Kongre ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hükümet beş hafta süreyle kısmen kapanmıştı. Ocak sonunda varılan uzlaşma ile hükümetin 15 Şubat tarihine kadar açık tutulmasına karar verilmişti.

Kuzey Kore lideriyle ikinci buluşma Vietnam'da

Kuzey Kore lideriyle yapacağı ikinci görüşme hakkında da konuşan Başkan Trump, Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Kore Yarımadası’nda barışın sağlanması için atılması gereken birçok adımın olduğunu belirten Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini durdurmasını ve son 15 ay içerisinde yeni füze fırlatmamasını barışı sağlamak için önemli birer gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. Trump, "Eğer ABD Başkanı seçilmemiş olsaydım, bence şu anda Kuzey Kore ile büyük bir savaşta olurduk” dedi. Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da görüşmüştü.

AFP,rtr/DÇÜ,BK

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