Trump: Azledilirsem piyasa çöker

Göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'daki en zor dönemlerinden birini yaşayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump azledilmesi durumda Amerikan ekonomisinin çökeceğini söyledi.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in, Trump'la cinsel ilişkiye giren iki kadına sus payı olarak para ödediğini itiraf etmesi üzerine ABD Başkanı üzerindeki baskı arttı. Cohen, kadınlara ödenen paranın seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin ABD yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek savcılıkla işbirliğine gitme yolunu seçmişti.

ABD Başkanı Trump, gelişmelerle ilgili Amerikan haber kanalı Fox'a röportaj verdi. Trump, Demokratların Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlaması durumunda azledilmesi için bir hamle yapıp yapmayacağı konusundaki bir soruya, "Size şunu söyleyeyim. Azledilirsem, piyasa çöker. Bence herkes çok yoksullaşır" yanıtını verdi. İstihdamı artırmak için attığı adımları sıralayan Trump, "Harika bir iş çıkarmış birisini nasıl azledebilirsiniz bilmiyorum" sözleriyle kendisini savundu.

Cohen, kadınlara yapılan ödeme ile gerçekleşen ihlali Trump'ın bilgisi dâhilinde yaptığını belirtmişti.

Trump ise kadınlara verilen ödemeyi kendi cebinden yaptığını savunuyor. Fox'a verdiği röportajda da Cohen'i sert bir dille eleştirdi. Trump, "Buna yan çizmek denir ve yasa dışı olması gerekir" diye konuştu.

ABD'deki yasalara göre, seçim sonuçlarını etkileyebilecek nitelikteki ödemelerin yetkili mercilere bildirilmesi gerekiyor.

Savcılıkla anlaşarak itirafçı olan Cohen, seçim yasasının ihlali dışında, vergi kaçırmak ve banka dolandırıcılığının da aralarında olduğu sekiz suçu işlediğini kabul etmişti. Cohen hakkındaki kararın 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Cohen'in 4 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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Trump Manafort'u affedecek mi?

Trump'a bu hafta içerisinde bir diğer darbe eski kampanya sorumlusu Paul Manafort'un yargılandığı davada geldi. Jüri, Salı günü aldığı karar ile Manafort'un vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 18 suçlamanın sekizinde suçlu bulunduğunu açıkladı. Trump'a Manafort'u başkanlık yetkisini kullanarak affedip affetmeyeceği sorulduğunda ise savcılık ile anlaşma yolunu seçmeyen eski kampanya sorumlusuna saygı duyduğunu söylemekle yetindi.

Seksen yıl hapis cezasıyla yargılanan Manafort hakkındaki dava süreci Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in getirdiği suçlamaların ardından başlamıştı.

ABD'deki istihbarat birimleri geçen sene, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine, Demokrat Parti'nin bilgisayar ağlarına sızarak ve sosyal medya aracılığıyla dezenformasyon yayarak müdahale ettiği sonucuna varmıştı.

AFP,rtr/ÖA,CÖ

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