 Trump azil oylamasında aklandı | DÜNYA | DW | 05.02.2020

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DÜNYA

Trump azil oylamasında aklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil oylaması yapıldı. Senatörler, Trump'ın suçsuz olduğuna karar verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davasında bugün Senato'da oylama yapıldı.

"Görevi kötüye kullanma" ve "Kongre'nin soruşturmasına engel olma" suçlamaları yöneltilen Trump'ın Beyaz Saray'daki geleceği için senatörler sırayla oy kullandı. İlk tur oylamada senatörler, Trump'ı görevi kötüye kullanma suçlamasından akladı. 48 senatör Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullanırken, 52 senatör Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

Kongre'ye engel olma suçlamasına ilişkin oylamadan da Trump'ın suçsuz olduğu sonucu çıktı. 53 senatör Trump'ın suçsuz olduğuna hükmetti. 47 senatör ise Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullandı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın azline onay vermişti. Bunun üzerine oylama Senato’ya taşınmıştı.

Trump, görevden azli istenen üçüncü ABD Başkanı 

Trump, ABD tarihinde, hakkında azil talebi ile oylama yapılan üçüncü başkan. Daha önce 1868 yılında dönemin ABD Başkanı Andrew Johnson ve 1999'da Bill Clinton böyle bir azil süreci yaşamış, ancak her iki isim de, görevden uzaklaştırma için Senato'da gerekli olan üçte ikilik çoğunluk sağlanamadığı için başkanlık koltuğunda oturmaya devam etmişti.

Trump'ın azil sürecinin arkasında ne vardı?

ABD Başkanı, Ukrayna hükümeti üzerinde baskı kurarak 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olmak isteyen Joe Biden'a karşı avantaj sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Biden'ın oğlunun ülkedeki yatırımları hakkında soruşturma açması talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Trump ayrıca, azil soruşturması çerçevesinde Beyaz Saray yetkililerinin ifade vermelerine izin vermeyerek Kongre'ye engel olmakla suçlanıyor.

AP,rtr/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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