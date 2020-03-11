Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri askıya aldı

Tüm dünyayı saran koronavirüs endişesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump hastalığın ülkesinde daha fazla yayılmasını önlemek için Avrupa’dan ABD'ye seyahatleri Cuma gecesiden itibaren 30 gün askıya aldıklarını açıkladı.

Oval Ofis’ten Amerikan halkına seslenen Trump, Avrupa Birliği’ni virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemleri almada yeterince hızlı davranmamakla suçladı. Trump, Avrupa’dan ABD’ye seyahat edenlerde virüsü bulaştırma riski bulunduğu için Avrupa’dan girişleri askıya aldıklarını ifade etti. Çin’den yapılan seyahatlere de kısıtlamalar getirildiğini hatırlatan Trump, şimdi aynı kısıtlamaları Avrupa ülkelerine de uyguladıklarını kaydetti. ABD Başkanı, bu kısıtlamadan İngiltere’nin muaf olacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada seyahat kısıtlamasının ABD’ye seyahatlerinden önceki 14 gün Avrupa’da Schengen bölgesinde bulunan yabancı ülke vatandaşları için geçerli olacak. Kısıtlamaların ABD vatandaşları ve ailelerini etkilemeyeceği belirtildi. Schengen bölgesi Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri olarak tanımlandı. Bu bölgenin Çin dışında en fazla koronavirüs vakası olan alan olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump kısıtlamaların ticaret ve kargo için de geçerli olacağını belirtti. Ancak ABD Başkanı konuştuktan sonra yapılan resmi açıklamada ise kısıtlamaların sadece bireylerin seyahatine yönelik olduğu belirtildi.

AB’den Trump’a tepki

Avrupa Birliği ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan seyahatleri askıya alma kararına tepki gösterdi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ekonominin kesintiye uğramasının engellenmesi gerektiğini kaydetti.

Michel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın kararının bugün AB tarafından değerlendirileceğini belirterek Avrupa’nın virüsün yayılmasını engellemek için her türlü önlemi aldığını söyledi.

Başkan Trump’ın konuşması, virüsün ciddiyetini hafife alan yaklaşımından ani bir dönüş olarak değerlendirildi. Trump Washington’da hastalıkla ilgili devam eden şaşkınlık ve ülkede başkanın liderlik göstermesi çağrıları sonrasında bu konuşmayı yaptı. ABD’de vaka sayısı bini aşması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü resmen "pandemi" olarak sınıflandırmasının bu değişiklikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

NBD’de maçlar iptal

Trump bu açıklamaları yaparken ABD Ulusal Basketbol Ligi NBD tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

Öte yandan Oskar ödüllü ABDli aktör Tom Hanks Twitter hesabından yaptığı açıklamada eşi ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya’da ticari faaliyetler durdu

Koronavirüsün Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da tüm ticari faaliyetlerin durdurulduğu, eczaneler ve süpermarket gibi temel ihtiyaçları karşılayacak yerler hariç restoran, kuaför gibi hizmet veren dükkanların kapatıldığı duyuruldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada ülke genelinde bütün ticari faaliyetlerin bugünden itibaren durdurulacağını açıkladı. Yaklaşık 12 bin 500 kişinin hastalığa yakalandığı İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 800’ü aştı.

İtalya'da restoranlar kapatıldı

Avrupa’da ölümler artıyor

Almanya'da Çarşamba günü vaka sayısının bin 567'ye ulaştığı açıklandı. Ülkede bugüne kadar üç kişi virüsten yaşamını yitirdi. Yunanistan’da virüsten ilk ölüm gerçekleşti. İngiltere’de iki kişi daha yaşamını yitirdi ve virüsten dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Ülkede 456 vaka tespit edildi. İsveç'te 460 vaka tespit edildi. Ülkede 500'den fazla kişinin katılımıyla yapılacak toplantı ve gösteriler iptal edildi. Fransa'da virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 48’e yükseldi. Ülkede toplam 2 bin 281 vaka tespit edildi. Danimarka'da 514 kişide virüs tespit edildi. Ülkede bütün okul ve üniversiteler kapatılırken, bazı kamu çalışanları evlerine gönderildi.

Dünya çapındaki yaklaşık 126 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 4 bin 600’den fazla kişi virüsten yaşamını yitirdi. Dünyadaki koronavirüs vakalarının 80 bin 793'ü Çin’de görüldü. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 169'a yükselmesine rağmen, ülkede virüsün bulaştığı kişilerin sayısında düşüş gözlemleniyor. Ülkede Çarşamba günü 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Türkiye’de soruşturma

Türkiye’de de bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK’tan yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca koronavirüs hastalığı gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında re'sen inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Reuters, AP / SSB, JD

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