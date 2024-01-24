Trump artık Biden'ın rakibi olmaya çok yakın

Donald Trump, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı olma yolunda çok önemli bir adım attı. New Hampshire eyaletindeki ön seçimi kazanan Trump artık adaylığa çok yakın.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım ayındaki seçimlerde Başkan adayı olabilmek için verilen yarışta Donald Trump önemli bir zafere imza attı.

Eski ABD Başkanı, Iowa'dan sonra New Hampshire eyaletindeki ön seçimi de kazandı.

Oyların büyük bölümünün sayıldığı eyalette, Trump tek rakibi olan eski ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'yi geride bırakmayı başardı.

New Hampshire eyaletindeki ön seçimde Trump karşısında kaybeden Nikki Haley destekçilerine seslendi ve yarışın henüz bitmediğini söyledi. Fotoğraf: Andrew Burke-Stevenson/Zuma/IMAGO

Haley'den yaklaşık 11 puan fazla oy alan 77 yaşındaki Trump, Kasım'daki seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın rakibi olma yolunda önemli bir adım daha attı.

ABD tarihinde şu ana kadar ilk iki eyaleti kazanan aday adayları hiçbir zaman yarışı kaybetmedi.

Ancak Trump'ın 52 yaşındaki rakibi Haley, yarışın henüz sona ermediğini belirtti. Haley, Demokratların da karşılarında rakip olarak Trump'ı görmek istediğini iddia ederek "Joe Biden'ın yenebileceği tek Cumhuriyetçi'nin Trump olduğunu biliyorlar" dedi.

Biden: Rakibimin Trump olacağı açık

ABD Başkanı Biden ise "Cumhuriyetçi adayın Donald Trump olacağı artık açık" ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamada ABD'nin demokratik değerlerinin hiç bu kadar tehdit altında olmadığını belirten Biden, "Demokrasimiz. Kişisel özgürlüklerimiz. Seçme hakkından oy kullanma hakkına kadar" diye ekledi.

24 Şubat'ta Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimlerin, Haley'in yarışa devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Güney Carolina doğumlu olan Haley, daha önce bu eyalette iki dönem valilik yaptı. Ancak anketler Trump'ın bu eyalette de yaklaşık 30 puan önde olduğunu gösteriyor.

Trump, New Hampshire eyaletindeki ön seçimin sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında Güney Carolina'da da "kolayca kazanacaklarını" söyledi.

DeSantis de çekilmişti

ABD'de 5 Kasım 2024'teki Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmek için 14 isim yarışıyordu. Ancak yarıştan çekilen isimlere geçen Pazar günü Florida Valisi Ron DeSantis'in de katılmasıyla Trump ve Haley adaylık mücadelesinde yalnız kalmıştı. DeSantis, çekildiği yarışta artık Trump'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçimlerin ilki geçen hafta Iowa eyaletinde gerçekleştirilmişti. Trump'ın yüzde 51'le kazandığı Iowa'da DeSantis yüzde 21 oy almıştı. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 19'u ise Haley'e oy vermişti.

DW,AFP/CÖ,HT

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