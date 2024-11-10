Trump Arizona'da da seçimi kazandı

Arizona'da da seçimi kazanan Trump, seçimlerde kritik olarak değerlendirilen bütün eyaletlerde seçimin galibi oldu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Donald Trump, kritik eyaletlerden olan Arizona'da da seçimi kazandı. CNN ve NBC televizyonları Cumhuriyetçi aday Trump'ın, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris karşısında ülkenin güneybatısındaki Arizona'da da zafer kazanarak, 11 delege daha elde ettiğini duyurdu.

Böylelikle Donald Trump, seçimlerde kritik olarak görülen yedi eyalette de seçimi kazanmış oldu. Salıncak eyalet olarak adlandıran Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Kuzey Carolina, Georgia, Nevada und Arizona'da seçimin çekişmeli geçmesi bekleniyordu. Dört yıl önceki seçimlerde bu eyaletleri Demokrat Partili Joe Biden kazanmıştı. Bu seçimlerde bütün salıncak eyaletleri kazanan Trump'ın eldeki rakamlara göre ülke genel genelindeki oyların da çoğunluğunu aldığı tahmin ediliyor. 2004 yılından beri hiçbir Cumhuriyetçi aday bunu başaramamıştı.

Cumhuriyetçiler Senato'da da çoğunluğu sağladı

Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri ile birlikte yapılan Kongre seçimlerinde de 100 sandalyeli Senato'da çoğunluğu sağladı. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlayabileceği tahmin ediliyor. CNN'e göre, Cumhuriyetçiler şimdiye kadar 213, Demokratlar ise 205 sandalye kazandı. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayabilmek için 218 sandalyeyi kazanmak gerekiyor.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu sağlaması halinde, Kongre'nin iki kanadı ve muhafazakarların ağırlıkta olduğu bir Yüksek Mahkeme'yi arkasına alacak Trump'ın kendisinden önceki birçok ABD başkanına kıyasla önemli bir güce sahip olacağı belirtiliyor.

Trump Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek

Trump'ın, başkanlığı devralması için hazırlıklar da sürüyor. Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü Trump'ı Beyaz Saray'da kabul etmesi bekleniyor. Biden, Trump'ın seçimi kazandığının kesinleşmesi sonrasında görevi "barışçıl" bir şekilde devretmek istediğini belirterek, Trump'ı davet edeceğini söylemişti.

Biden'in görev süresi 20 Ocak'ta sona erecek, aynı gün Trump yemin ederek resmen görevine başlayacak. Trump'ın 20 Ocak'a kadar birlikte çalışacağı kabine üyelerini de açıklaması bekleniyor. Trump, şimdiye kadar sadece Susie Wiles'in özel kalem müdürü olarak görev yapacağını açıkladı. Wiles, Beyaz Saray'da bu göreve getirilen ilk kadın oldu.

Trump, Kasım 2020'de seçimleri kaybettiği zaman Biden'a görevi devretmemiş ve bir geleneği bozarak Biden'ın yemin törenine katılmamıştı. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını savunan Trump'tan hâlâ bu görüşünü değiştirdiğini gösteren bir açıklama gelmedi.

AFP/JD, BÜ

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