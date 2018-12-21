 Trump Afganistan′dan asker çekmeyi planlıyor | DÜNYA | DW | 21.12.2018

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DÜNYA

Trump Afganistan'dan asker çekmeyi planlıyor

Suriye'deki Amerikan birliklerini çekme kararı alan ABD Başkanı Trump'ın Afganistan'daki asker sayısını da azaltmayı planladığı bildirildi.

Afghanistan US-Soldaten in der Provinz Logar (Reuters/O. Sobhani)

ABD birliklerini Suriye'den çekmeye karar veren Başkan Donald Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askeri mevcudiyetini de önemli oranda azaltmayı düşündüğü bildiriliyor. Reuters'in haberine göre, konuyla görevlendirilen bir hükümet yetkilisi 14 bin Amerikan askerinden 5 bininin Afganistan'dan çekilmesinin planlandığını açıkladı. AFP Haber Ajansı’na konuşan bir hükümet yetkilisi de “kararın verildiğini ve önemli sayıda askerin geri çekileceğini” kaydetti.

Trump'ın Afganistan'daki Amerikan askeri varlığıyla ilgili düşüncelerinden haberi olan iki uzman ABD Başkanı'nın Afganistan konusundaki sabrının tükendiğini ve Trump'ın Çarşamba günkü bir toplantıda "bunca zaman sonra Amerikan askerlerinin neden halâ Afganistan'da olduklarını" sorduğunu söyledi. Donald Trump 2017 yılında Amerikan birliklerinin arttırılmasına onay vermiş ama bunu istemeyerek yaptığını söylemişti.

17 yıldır Afganistan'da görev yapan Amerikan askerlerinden 2 bin 400'ü çatışmalarda öldürülmüştü. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Afganistan'dan alelacele çekilmelerinin militan grupları ABD'de 11 Eylül 2001'dekine benzer saldırılar düzenlemeye cesaretlendireceğini belirtiyorlar.

Daha fazlasını okumak için - Trump'tan eleştirilere yanıt: IŞİD'le kendilerinin savaşması gerekecek

Mattis-Trump anlaşmazlığı

Radikal İslamcı Taliban hareketi son zamanlarda Afganistan'daki pozisyonunu sağlamlaştırmıştı. Kâbil yönetiminin kontrolündeki topraklar 2015 yılında Afganistan yüzölçümünün yüzde 72'sini oluştururken, bu oran günümüzde yüzde 56'ya kadar düşmüş bulunuyor. Washington yönetimi Afganistan'ın barışa kavuşturulabilmesi için Taliban ile görüşme imkânlarını deniyor. Bu hafta Abu Dabi'de yapılan görüşmede Taliban'ın ateşkes önerisini reddettiği ve onun yerine Amerikan askeri varlığının sona erdirilmesini gündeme getirdiği öğrenildi. Başkan Trump'ın çekilmeyi gerçekten düşündüğü doğruysa, bunun Taliban'a yapılmış bir jest olacağı belirtiliyor.

Donald Trump Çarşamba günü son 2 bin Amerikan askerinin de Suriye'den çekileceğini duyurmuştu. Beyaz Saray çevrelerinden, çekilme işleminin önümüzdeki aylarda başlayabileceği belirtiliyor. Başkan Trump kararına terör milisi IŞİD'in yenilmiş olmasını gerekçe göstermişti. Sürpriz bir şekilde istifasını veren ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Afganistan'daki güçlü Amerikan askeri varlığının sürdürülmesini talep etmekteydi ve Suriye'deki birliklerin çekilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

DW, rtrd/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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