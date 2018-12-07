 Trump ABD′nin BM koltuğunu Nauert′e veriyor | DÜNYA | DW | 07.12.2018

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DÜNYA

Trump ABD'nin BM koltuğunu Nauert'e veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, BM Daimi Temsilciliği görevi için adayını açıkladı. ABD'yi Birleşmiş Milletler'de temsil eden isim Dışişleri sözcüsü Heather Nauert olacak.

USA Heather Nauert (picture-alliance/AA/Y. Ozturk )

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday gösteriyor. Trump, ABD'nin Daimi Temsilciliği görevindenistifa eden Nikki Haley'ninyerine seçtiği adayın Nauert olduğunu duyurdu.

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Nauert'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nda iyi iş çıkardığını belirten Trump 48 yaşındaki sözcü için "Çok yetenekli, akıllı, hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek" dedi. Nauert'in göreve getirilmesi için adaylığının Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Trump'ın en sevdiği televizyon programları arasında yer alan Fox and Friends'in sunucularından olan Nauert, dış politikada herhangi bir deneyimi olmamasına rağmen Trump'ın Başkanlığı üstlenmesiyle Dışişleri Bakanlığı'nda sözcülük görevine getirilmişti. Nauert'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nda etkisi, Mike Pompeo'nun bakanlık görevine getirilmesiyle artmıştı.

Nikki Haley'nin aksine Nauert'in kabineye dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Bu durum, ABD'nin dış politikasında Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun etkili olmayı sürdüreceği anlamına geliyor.

Baba Bush'un adalet bakanını seçti

Trump Adalet Bakanlığı görevine ise geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini açıkladı.

ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğün Demokratların ele geçirmesinin ardından Adalet Bakanı Jeff Sessions, Trump'ın talebi üzerine görevden ayrılmıştı. Sessions'ın görevine son verilmesine ilişkin ABD basınında çıkan haberlerde bakanın Trump hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

DW,AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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