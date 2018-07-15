 Trump: 2020′de yeniden aday olacağım | DÜNYA | DW | 15.07.2018

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DÜNYA

Trump: 2020'de yeniden aday olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

USA Wahlkampf Präsidentschaftskandidat Donald Trump in Tampa (Getty Images/J. Raedle)

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. "Niyetim yeniden aday olmak" diyen Trump, aday olmasını "herkesin istediğini" ifade etti. ABD Başkanı, rakipsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, Demokratlar arasında da kendisini alt edebilecek bir isim görmediğini belirtti. Trump, "Hepsini tanıyorum ve hiçkimse görmüyorum" şeklinde konuştu.

Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Trump, Rusya ile ilişkilere de değindi. Trump, "Birbirimizle iyi geçinebileceğimizi düşünüyorum" dedi. İki ülkenin "dost mu yoksa düşman mı" olduğu konusunda açıklama yapmak için henüz erken olduğunu belirten ABD Başkanı, şu anda Rusya ile ABD'nin "rakip" olduğunu söyledi. Ancak Trump, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler için Rusya ve Çin gibi ülkeler ile iyi ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu kaydetti. Trump CBS kanalına yaptığı açıklamada ise Putin'le görüşmesinden beklentilerinin "düşük" olduğunu ifade etti.

İki liderin Helsinki'de yapacakları görüşmede ABD'nin Rusya'ya yaptırımları, Suriye savaşı, Kuzey Akım 2 doğalgaz projesi gibi konuları ele alması bekleniyor. Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar düzenleyerek seçimleri manipüle ettiği iddiaları, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

rtr,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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