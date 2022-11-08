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Fotoğraf: Michael Conroy/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Trump: 15 Kasım'da önemli bir duyuru yapacağım

24 dakika önce

ABD'de bugün ara seçimler yapılıyor. Donald Trump, dünkü miting konuşmasında, 15 Kasım'da önemli bir duyuru yapacağını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bugün ara seçimlere gidiyor. Pazartesi günü ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump, seçmenlere son kez seslendi. Biden, Cumhuriyetçilerin olası zaferinin ülkedeki demokratik kurumları zayıflatabileceği konusunda uyardı. Biden, Bowie Üniversitesi'nde kalabalığa yaptığı konuşmada, "Bugün bir dönüm noktası ile karşı karşıyayız. Demokrasimizin risk altında olduğunu biliyoruz ve bunun onu savunmak için doğru an olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongre baskını sonrası ilk ulusal seçim

Daha önce 2024 başkanlık seçiminde aday olabileceğini söyleyen Donald Trump, dün Ohio eyaletinde gerçekleştirdiği mitingde 15 Kasım tarihinde Florida’da çok önemli bir açıklama yapacağını belirtti. Bu seçim, 6 Ocak 2021 seçimlerinde Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni basmasının ardından gerçekleştirilecek ilk ulusal seçim olacak.

Cumhuriyetçiler, seçmenin en çok önemsediği konular arasında yer alan hayat pahalılığından ve artan suç oranlarından Biden’ı sorumlu tutuyor.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Başkanlık makamının Demokratlarda olduğuna işaret ederek kararsız seçmenlere ABD'deki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı.

Musk "Gücün paylaşılması her iki partinin de en kötü aşırılıklarını engeller. Bu nedenle Başkanlık'ın Demokratlarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum. Koyu Demokratlar veya Cumhuriyetçiler hiçbir zaman diğer tarafa oy vermez, bu nedenle de kimin göreve geleceğine asıl karar verenler, bağımsız seçmenlerdir" dedi.

Reuters’in Pazartesi günü yayınladığı anket sonuçlarına göre, ABD'de Biden'ın başkanlık performansından memnun olanlar yüzde 39 oranında. Ülkede 43 milyondan fazla vatandaşın oyunu mektup yoluyla ya da bizzat erkenden kullandığı kaydediliyor. Uzmanlar, kesin sonuçların belli olmasının günler hatta haftalar alabileceğini söylüyor.

Ara seçimlerden ne sonuç çıkabilir?

Ara seçimlerde, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile Kongre'nin 100 sandalyeli üst kanadı Senato'nun üyelerinin üçte biri belirlenecek. Seçimler sonrasında ABD'nin yasama organı olan Kongre'de dengelerin değişme ihtimali var. Yapılan son kamuoyu araştırmaları, Demokratlar'ın ABD Kongresi'nde çoğunluğu kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Bunun gerçekleşmesi halinde, Cumhuriyetçiler, Joe Biden'ın kalan iki yıllık görev süresi boyunca hayata geçirmek istediği pek çok tasarıyı veto edebilecek.

rtrs / AI, EC

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