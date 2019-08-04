Trump ülkesindeki "öfkeden" medyayı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump El Paso ve Dayton'da düzenlenen saldırılarda medyanın sorumluluk sahibi olduğunu ima eden açıklamalarda bulundu. Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Medya ülkemizde can ve güvenlik konusunda büyük bir sorumluluğa sahip. Yalan haberler uzun yıllar boyunca büyümüş olan öfke ve hiddete büyük bir katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Haberler adil, dengeli ve tarafsız olmaya başlamalı yoksa bu korkunç sorunlar sadece daha da kötü hale gelecektir."

Trump kendisi ve izlediği siyaset hakkındaki eleştirel tüm haberleri "yalan haber" olarak niteliyor. El Paso ve Dayton'daki saldırılar sonrasında birçok Demokrat siyasetçi Cumhuriyetçi Başkan'ın kullandığı dilin nefret suçlarına giden yolu hazırladığı eleştirisinde bulunmuştu.

Yine bir ırkçı manifesto

ABD'nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde bir kişi Cumartesi günü alışveriş merkezinde 20 kişiyi silahla tarayarak öldürmüştü. Bu saldırıdan sadece 13 saat sonra bu kez Ohio eyaletindeki Dayton kentinde 24 yaşındaki bir şahıs en az 9 kişiyi öldürmüştü.

El Paso’daki katliamın arkasında ırkçı bir motivasyon olduğu tahmin ediliyor. 21 yaşındaki saldırı şüphelisinin internet üzerinden bir manifesto yayınladığı ve burada Latin Amerika kökenlilerin ülkeyi "istilasından" söz ettiği belirtiliyor. Açıklamada ayrıca Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin öldüğü iki camiye yönelik silahlı saldırıya da değiniliyor.

Trump Pazar günü kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada saldırganlara ilişkin "Bunlar gerçekten çok çok ağır ruh hastaları" demişti. Ancak soruşturma makamları saldırganların herhangi bir ruh hastalığı olduğunu teyit etmedi.

Yeni silahlanma yasası için göç reformu

Trump ayrıca istediği sığınmacı reformunun kabul edilmesi karşılığında silahlanma yasasının da katılaştırılabileceği sinyali verdi.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir araya gelmeli ve [silah edinmek isteyenler için] daha katı geçmiş sorgulamaları sağlamalı, hatta belki de bu yasal düzenlemeyi çaresizce ihtiyaç duyulan göç reformuyla birleştirmeli" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa / EC,ET

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