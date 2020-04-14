 Trump üç aşamalı planını açıkladı | DÜNYA | DW | 17.04.2020

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DÜNYA

Trump üç aşamalı planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, korona önlemlerinden çıkış planını açıkladı. Eyalet yönetimleri koronavirüs bulaşan sayısına göre yavaş yavaş önlemleri gevşetebilecek.

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili planını açıkladı. Trump'ın açıkladığı plana göre ABD'de virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler dikkatli ve eyaletlerdeki salgının durumuna göre üç kademede gevşetilecek. Trump, normale dönme sürecinin yönetilmesinin Beyaz Saray’da değil, eyaletlerin inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Trump daha önce önlemlerin kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde tam yetkisi olduğunu söylemiş, ancak eyalet yönetimlerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump bu kez önlemleri kaldırma, gevşetme veya sürdürme kararını eyalet yönetimlerine bıraktı.

Koronavirüsün yayılma hızı etkili olacak

Ancak üç aşamalı planına geçilebilmesi için eyalette yeni koronavirüs bulaşan sayısının son 14 gün üst üste azalma kaydetmiş olması gerekiyor. Yeterli test kapasitesine ulaşılmasının sağlanması eyaletlerin sorumluluğunda. Hükümet yeterli test kitine sahip olmadığı için daha önce eleştirilmişti.

Yeni virüs bulaşanların sayısı azalan eyaletler Nisan sonunda süresi dolan koronavirüs önlemlerini yavaş yavaş gevşetmeye başlayabilecek. Çıkış planının ilk aşamasında restoran, sinema ve ibadet yerleri insanlar arasında yeterli mesafe sağlayabildiği takdirde açılabilecek. Diğer taraftan 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi kuralı sürecek. İmkânı olanlar evden çalışmayı sürdürecek ve okullar kapalı kalacak.

İkinci aşamada işverenler evden çalışmayı teşvik etmeyi sürüdürecek. İş yerlerinde bir araya gelinen toplanma alanları kapalı kalacak. Yaşlılara yönelik bakım evleri ve hastanelerde ziyaretçi yasağı da devam edecek. Zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeye başlanacak ve okullar açılacak.

Koronavirüs önlemlerinden çıkma planının üçüncü ve son aşamasında ise çalışanlar kısıtlamalar olmadan yeniden iş yerinden çalışmaya başlayabilecek. Huzurevleri ve hastanelere ziyaretçi kabul edilebilecek. Ancak sosyal mesafe kuralının uygulanmasına devam edilecek.

ABD’de 30 binden fazla can kaybı

ABD dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen ülke. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede koronavirüs bulaşanların sayısı 670 bini aşarken 33 binden fazla kişi de Covid-19 hastalığından yaşamını yitirdi. Trump uzun süre virüse dair tehdidi ciddiye almamış, ABD’de durumun kontrol altında olduğunu söylemişti.

dpa,rtr/DK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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