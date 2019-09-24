Trump Çin'den rakibi Biden'ı araştırmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile yaptığı görüşmede görevini kötüye kullandığı iddiaları sonrası Demokratların çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi’nde başlatılan ön soruşturma sürerken, Trump bu sefer de Çin'den Demokrat rakibi Biden'ı incelemesini istedi.

Beyaz Saray'ın önünde gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı "Çin Bidenlar hakkında soruşturma başlatmalı" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Joe Biden ve oğlu Hunter'ı araştırması için doğrudan temasa geçmediğini söyleyen Trump, ancak bunu kesinlikle düşünebileceklerini kaydetti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Başkan'ın "Kendi kişisel çıkarlarını yine ülkedeki seçim sisteminin savunulmasının üstünde tuttuğunu" ileri sürdü. Pelosi, Trump'ın yabancı ülkelerin yardımıyla seçim kazanmak istemesini eleştirdi.

Trump ise bu eleştirilere Twitter üzerinden yanıt vererek, yolsuzluklara ilişkin soruşturma başlatılması talimatı vermenin başkan olarak "Hakkı hatta sorumluluğu" olduğunu ifade etti.

Azledilmesi için resmi soruşturma başlatıldı

Nancy Pelosi geçen hafta başkanlık gücünü kullanarak 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden’ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddiaları nedeniyle Trump’ın görevden azledilmesi için resmi soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Trump’ın görevini kötüye kullandığı iddialarına neden olan Selenski görüşmesini ortaya çıkaran istihbarat görevlisi Beyaz Saray'ı görüşme ile ilgili tüm kayıtları gizlemeye çalışmakla suçlamıştı.

Trump soruşturma ile ilgili olarak "cadı avı" benzetmesini yapmıştı. Biden 2020 başkanlık yarışında Trump'ın rakibi olması beklenen Demokrat adaylardan biri.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff

"Ulusal güvenlik tehdidi"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi başkanı Adam Schiff başkanın açıklamalarıın "dokunulmazlık nedeniyle istediğini yapabileceğini düşündüğünü gösterdiğini" söyledi.

Schiff gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD Başkanı'nın rakibini araştırarak kampanyasına destek olması için yabancı bir devletin müdahil olmasını teşvik etmesi başkanlık yemininin temelden ihlalidir. Ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu kuruluşun hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi her üyesi tarafından da kınanması gerekir" dedi.

Trump ve Selenski arasındaki görüşmeye ilişkin iddialar sonrası istifa eden ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker Temsilciler Meclisi'ne ifade vermeye çağrılmıştı. Volker'in verdiği ifadede ise ABD'nin Ukrayna'ya söz verdiği yardımı askıya almasını "alışılmadık" olarak tanımladığı ancak kararın nedenini bilmediğini söylediği aktarıldı.

Temsilciler Meclisi'nde soruşturmayı yürüten üç komite bazı belgeleri kamuoyu ile paylaştı. Belgelerde Ukrayna'daki ABDli diplomatlar arasında Başkan Trump'ın Biden ile ilgili talebin nasıl ele alacaklarını istişare ettikleri mesajlaşmalar dikkat çekti.

DW/SSB,JD

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