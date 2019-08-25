Trump: Çin masaya dönmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ile yaşadığı ticari savaşları sona erdirmek için müzakere masasına oturmak istediğini belirterek bunun "dünya için çok olumlu bir gelişme" olduğunu ifade etti.

G7 Zirvesi için Fransa'nın Biarritz kentinde bulunan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin ticari sorunların çözümü için bir araya gelme teklifini dün gece telefonla Amerikalı yetkililere bildirdiklerini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "büyük bir lider" olduğunu söyleyen Trump, Cinping'in anlaşma sağlamak için gösterdiği iradeden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri'nin açıklaması

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak ticari anlaşmazlıkların diyalog yolu ile çözülmesinden yana olduğunu duyurdu. Ancak aynı açıklamada, ABD'nin daha önce dile getirdiği gibi Çin mallarına ek vergiler koyması durumunda, Çin'in de çıkarlarını korumak için ek tedbirler alacağı vurgulandı.

İki ülke arasında yaşanan ticari sıkıntılar, geçen Cuma günü Pekin'in sürpriz bir şekilde ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararıyla derinleşmiş, ABD Başkanı Trump da, Çin'in bu hamlesine karşı halihazırda Çin mallarına uygulanan ek gümrük vergilerini daha da yukarıya çekme tehdidinde bulunmuştu.

dpa,Reuters / ET,HS

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