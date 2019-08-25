 Trump: Çin masaya dönmek istiyor | DÜNYA | DW | 26.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump: Çin masaya dönmek istiyor

G7 Zirvesi için Fransa’da bulunan ABD Başkanı Trump, aralarındaki ticari savaşları sona erdirmek için Çin ile yakında müzakerelere başlayacaklarını açıkladı.

BG Trump allein zu Hause bei der UNO (Reuters/C. Barria)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ile yaşadığı ticari savaşları sona erdirmek için müzakere masasına oturmak istediğini belirterek bunun "dünya için çok olumlu bir gelişme" olduğunu ifade etti.

G7 Zirvesi için Fransa'nın Biarritz kentinde bulunan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin ticari sorunların çözümü için bir araya gelme teklifini dün gece telefonla Amerikalı yetkililere bildirdiklerini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "büyük bir lider" olduğunu söyleyen Trump, Cinping'in anlaşma sağlamak için gösterdiği iradeden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Çin Dışişleri'nin açıklaması

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak ticari anlaşmazlıkların diyalog yolu ile çözülmesinden yana olduğunu duyurdu. Ancak aynı açıklamada, ABD'nin daha önce dile getirdiği gibi Çin mallarına ek vergiler koyması durumunda, Çin'in de çıkarlarını korumak için ek tedbirler alacağı vurgulandı.

İki ülke arasında yaşanan ticari sıkıntılar, geçen Cuma günü Pekin'in sürpriz bir şekilde ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararıyla derinleşmiş, ABD Başkanı Trump da, Çin'in bu hamlesine karşı halihazırda Çin mallarına uygulanan ek gümrük vergilerini daha da yukarıya çekme tehdidinde bulunmuştu.

dpa,Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD Huawei'e yaptırımları yine erteledi

ABD, Çin telekomünikasyon devi Huawei’e yönelik yaptırımları bir kez daha üç ay erteleme kararı aldı. ABD Ticaret Bakanı Ross, bazı kırsal kesimlerin Huawei’e bağımlı olduğunu dile getirdi. (19.08.2019)  

Araştırma: ABD-Çin ticaret savaşı AB'ye yarar

"ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında son gülen Almanya ve diğer AB ülkeleri olabilir." Bu tahmin, Münih merkezli Ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Marina Steiniger'e ait. (13.08.2019)  

Çin'den ABD'ye gümrük vergisi misillemesi

Çin, ABD menşeli ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasına dün gece yarısı başladı. Pekin yönetimi kararı, ABD'nin Çin mallarına yönelik ek gümrük vergisi uygulaması üzerine misilleme olarak aldı. (01.06.2019)  

Benzer içerik

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Trump mit Boris Johnson

Trump ve Johnson Brexit'ten sonrasını planlıyor 25.08.2019

G7 Zirvesi'nde, çalışma kahvaltısında buluşan ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit sürecinden sonra ABD ve İngiltere'nin yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını dile getirdi.

Japan G20 Gipfel in Osaka - Trump trifft Abe

G7'de ABD-Japonya yakınlaşması 25.08.2019

G7 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe, ikili ticaret anlaşması konusunda prensipte mutabakat sağladı. Bu arada zirveye bir de sürpriz konuk katıldı.

G7-Gipfel in Frankreich

"Uluslararası düzen biraz daha erozyona uğradı" 26.08.2019

Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi Alman basınında en önemli gündem maddesi. Gazetelerde İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıldönümü yaklaşırken uluslararası hukukun önemine de dikkat çekiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Amazon yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı

Brezilya'nın Amazon bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uluslararası eleştirilerin ardından Brezilya ordusu da devrede.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  