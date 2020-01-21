Trump çevrecilere yüklendi, Thunberg siyasetçilere

ABD Başkanı Donald Trump Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada çevrecileri eleştirdi. Trump yaptığı konuşmada, "Sürekli felaket tellallarını ve onların kıyamet tahminlerini reddetmeliyiz" dedi. Küresel ısınmanın kontrolden çıkmış olduğu yönünde uyarıda bulunanların "geçmişin ahmak falcılarının mirasçısı olduğunu" söyleyen Trump, 1960'larda nüfus artışına, 1990'larda "petrolün sonunun geldiğine" dair tahminlerde bulunulduğunu belirterek, bunların yanlış olduğunun görüldüğünü kaydetti. Ülkesinin ekonomisini öven Trump, "Amerika büyüyor, Amerika zenginleşiyor, Amerika daha önce hiç olmadığı kadar yine kazanıyor" dedi.

Ülkesindeki petrol, doğal gaz ve kömür üretiminin son derece başarılı olduğunu belirten Trump "düşman devletlerden enerji ithal etmeye" ihtiyaç duymadıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump

Donald Trump konuşmasında, ABD'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun yerkürede 1 trilyon ağaç dikme girişimine katılacağını da belirtti. Davos'ta dünya liderleri ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelmesi planlanan Trump'ın yarın ABD'ye dönmesi bekleniyor.

Greta Thunberg





Thunberg yine uyardı

Zirvede Trump’ın öncesinde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg bir konuşma yaptı. Thunberg konuşmasında hükümetlerin küresel iklim değişikliği ile mücadelesini eleştirdi. İklimin korunmasının genç insanların başlattığı protestolarla önemli bir konu haline geldiğini söyleyen Thunberg, ancak yine de bu konuda hâlâ ilerleme sağlanamadığını belirtti.

17 yaşındaki Thunberg siyasetçilere ve ekonominin önde gelen temsilcilerine küresel ısınma ile daha radikal mücadele etme çağrısı yaparak, "Evimiz hâlâ alevler içinde. Tembellik nedeniyle alevler her saat biraz daha besleniyor" dedi. Önemli olan konunun karbondioksit emisyonunun azaltılması olmadığını söyleyen Thunberg, "Emisyonlar tamamen sona erdirilmek zorunda" dedi. İsveçli aktivist genç neslin "boş sözler ve vaatlerle kandırılamayacağını, iklim hedeflerinden mücadele etmeksizin vazgeçmeyeceklerini" belirtti.

Thunberg, "Burada önemli olan parti politikası ya da sağcı solcu olmak değil. Gerçek şu ki, hiçbir siyasi yapı iklim sorununun üzerine etkili bir biçimde gitmeyi başarmadı" dedi.

Sürdürülebilir kapitalizm de masada

Davos’taki forumda bu yıl iklimin korunmasının yanı sıra sürdürülebilir kapitalizm konusu da gündemde. Cuma gününe dek sürecek zirveye 2 bin 800 katılımcının yanı sıra 53 devlet ve hükümet başkanı bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in zirvede Perşembe günü konuşma yapması planlandı.

Davos’a geçen yıllarda birçok katılımcının özel jetleriyle seyahat etmesi eleştirilere neden olmuştu. Organizatörler bu nedenle bu yılki zirvede çevre konusunda daha hassas davranıyor. Kongre merkezinde tek kullanımlık ürünlere bu yıl yer verilmezken büfede et içermeyen yemek çeşitlerine ağırlık verildi.

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace zirvenin açılışında dünyanın önde gelen finans kuruluşlarını fosil yakıtlara milyarlarca euro yatırım yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Greenpeace bankalar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonlarının Paris’te 2015 yılında sağlanan iklim anlaşmasından bu yana fosil yakıtlara bir milyar 300 milyon euro yatırım yaptığını belirtti.

dpa, AFP / EC, HT,TY

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