 Trump: Çatışma Türk ekonomisi için yıkıcı olur | DÜNYA | DW | 08.10.2019

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DÜNYA

Trump: Çatışma Türk ekonomisi için yıkıcı olur

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye’ye hem övgü hem tehdit yüklü mesajlar geldi. NATO üyesi Türkiye’nin önemli bir ticari ortak olduğunu söyleyen Trump, askeri harekatın Türk ekonomisi ve Lira için yıkıcı olacağını kaydetti.

Washington U.S. Präsident Trump (Reuters/K. Lamarque)

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna olası operasyonuyla ilgili tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump, Türkiye'nin Kürtlerle çatışmaya girmesinin sonuçlarının Türk ekonomisi ve Türk Lirası için "yıkıcı" olacağını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Trump, Türkiye'nin ABD'nin ticari ortağı ve NATO'da önemli bir üye ülke olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD'de 13 Kasım'da misafir edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı, "Birçok insan Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Aslında onlar F-35 savaş uçağımız için çelik iskelet yapıyorlar. Aynı zamanda onlarla iyi işler de yaptık, İdlib bölgesinde pek çok hayatı kurtarmamda yardımları oldu" ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson hatırlatması

Trump papaz Brunson'ı hatırlatarak "Ricam üzerine daha uzun yıllar hapis yatması öngörülen papaz Brunson'ı sağlıklı bir şekilde geri gönderdiler. Türkiye'nin NATO'nun uzun yıllardır itibar sahibi önemli bir üyesi olduğunu unutmayalım" dedi.

Ağustos 2018'de Andrew Brunson krizi nedeniyle ABD ile ilişkilerin gerilmesi sonucu Türk Lirası dolar karşısında sert değer kayıpları yaşamış ve yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesine ulaşarak, Ekim 2018'de yüzde 25,24 ile zirve yapmıştı.

Kürtlere de mesaj verdi

ABD Başkanı, IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en önemli müttefiki konumunda bulunan, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin durumuyla ilgili de mesajlar verdi.

Trump "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ancak Kürtleri, ki çok özel insanlardır ve muhteşem savaşçılardır, hiçbir şekilde terk etmedik. NATO üyesi ve ticari ortağımız olan Türkiye ile ilişkimizde olduğu gibi onlarla da ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye'de zaten çok büyük bir Kürt nüfus var" dedi.

Trump şöyle devam etti: "Suriye'nin o bölgesinde sadece 50 askerimiz kalmıştı ve onlar da çekildi. Türkiye, herhangi bir zorlama olmadan ya da gereksiz yere çıkacak bir çatışmanın, ekonomisi ve çok kırılgan para birimi için yıkıcı etkileri olacağını anlıyor. Kürtlere hem mali yardım hem silah yardımı yapıyoruz."

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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