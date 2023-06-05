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PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Trump'ın yardımcısı Mike Pence Başkanlık için aday

3 saat önce

Trump döneminde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024'teki Başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Cumhuriyetçi politikacının adaylığını Çarşamba günü bizzat açıklaması bekleniyor.

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Mike PenceFotoğraf: Mark J. Terrill/AP/dpa/picture alliance

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde 2017-2021 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, Kasım 2024'teki Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi partiden aday olmak için başvurdu. Pence'in adaylık için gerekli belgeleri Federal Seçim Komisyonu'na Pazartesi günü ilettiği, adaylığını da Çarşamba günü Iowa eyaletinde düzenlenecek bir etkinlikte ve yayınlayacağı video mesajıyla kamuoyuna resmen ilan edeceği belirtiliyor.

İki partili sisteme sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Başkanlık seçimine gösterecekleri aday, parti içindeki ön seçim süreçleri sonrasında belirleniyor. Son kamuoyu yoklamaları, 2024 için adaylığını koyan eski Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 53'lük oy oranına sahip olduğunu gösteriyor. Pence'in ise şu aşamada yüzde 4'lük potansiyel oyu olduğu görülüyor.

Hristiyanlığın koyu muhafazakar evanjelist mezhebinden olan 63 yaşındaki politikacı, 2020'deki Başkanlık seçimi sonuçlarına karşı çıkan Trump'a destek vermemiş, bu nedenle de Trump'ın sert eleştirilerine hedef olmuştu. Seçim sonrasında 6 Ocak 2021'de Trump taraftarlarının ABD Kongresine yaptığı baskın Trump ile Pence'in arasını daha da açmış, Pence Trump'ın göstericileri cesaretlendirmesinin baskın sırasında Kongre binası içinde bulunan kendisini ve ailesini de tehlikeye attığını söylemişti.

 

rtr / BK,ET

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