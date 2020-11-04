 Trump’ın Yüksek Mahkeme hesabı tutar mı? | DÜNYA | DW | 05.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Trump’ın Yüksek Mahkeme hesabı tutar mı?

Oy sayımı tamamlanmadan kendini seçimlerin galibi ilan eden Donald Trump, hile iddiasıyla seçimlerin meşruiyetini gölgeliyor. Peki, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin sonucunu gerçekten mahkemeler belirleyebilir mi?

Trump ve atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Amy Coney Barret

Trump ve atadığı Yüksek Mahkeme yargıcı Amy Coney Barret

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkının 3 Kasım başkanlık seçimi için verdikleri milyonlarca oyun sayımı tamamlanmadan kameraların karşısına geçerek "Biz bu seçimi kazandık” sözleriyle galibiyetini ilan etti.

Seçimlerde hile yapıldığını, seçimlerin kendisinden çalındığını iddia eden Trump, "Oy verme işlemleri durdurulsun" çağrısını yaptı, Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini duyurdu.

Dünyanın şaşkınlık içerisinde izlediği basın toplantısında Trump hile iddiasını temellendirecek hiç bir neden sunmadı. "Hile nerede, ne zaman nasıl yapıldı?" sorularının yanıtı yok.

Trump'ın "Oy verme işlemi durdurulsun" sözleriyle ne kastettiği de anlaşılamadı. Siyasi gözlemcilere göre Trump'ın asıl hedefi oy sayımlarının durdurulmasıydı. Ve taraftarlarının oy sayım merkezlerine akın edip "Oy sayımını durdurun" diyerek kapıları yumruklamaları ile bu adeta teyit edilmiş olundu.

US Wahl 2020 Donald Trump (Chris Kleponis/UPI Photo/imago images)

Hukuk savaşına hazırlık

Peki, Trump'ın stratejisinin gerisinde ne yatıyor? Yüksek Mahkeme'ye gideceğini söylemekteki hedefi ne? Sonuçlarda az bir fark olması halinde, hile iddialarıyla yürütülecek, hatta haftalar sürecek bir seçim kavgasının kaderini gerçekten de Yüksek Mahkeme'nin yargıçları mı tayin edecek?

Seçimlerden önce, "ancak seçim hilesi olması halinde seçimleri kaybedeceğini" söyleyen Trump bu sözleriyle, savaşmadan bir mağlubiyeti kabul etmeyeceği mesajını zaten vermişti.

Ayrıca siyasi gözlemciler, 2000 yılında Cumhuriyetçi George W. Bush ile Demokratların adayı Al Gore'un yarıştığı başkanlık seçimlerinde yaşanan hukuk mücadelesine işaret ederek benzer gelişmelere önümüzdeki haftalarda da tanıklık edilebileceğine dikkat çekiyor.

Peki 2000 yılında ne yaşanmıştı? O seçimlerde Al Gore, Florida'da oyların tekrar sayılmasını talep etmiş, iki lider arasındaki oy farkı binin altına düşmüştü. Oyların bir ay boyunca tekrar sayılması ile fark her defasında azalmış, mücadele Yüksek Mahkeme'ye kadar taşınmıştı. 12 Aralık 2000 tarihinde, seçimlerden beş hafta sonra, ABD'nin en yüksek mahkemesi son noktayı koymuş, sürekli tekrarlanan sayımı durdurmuş ve bu karar sonucunda seçimlerin galibi George W. Bush olmuştu.

Al Gore, seçimleri Bush'a karşı mahkemede kaybetmişti

Al Gore, seçimleri Bush'a karşı mahkemede kaybetmişti

Trump centilmence davranır mı?

2018 yılına kadar Almanya'nın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Peter Wittig, DW'nin "Benzer bir senaryo tekrarlanabilir mi?" sorusuna, "Evet muhakkak ki paralellikler var" yanıtını verdi.

Wittig, halihazırda farklı bölgelerde mahkemelere taşınabilecek yüzlerce itiraz olduğuna işaret ederek "Hukuk mücadelesi yürütüleceği çok açık" diye konuştu.

Ancak Wittig, Gore'un ABD demokrasisinin istikrarına öncelik verdiğini "Hepimiz bir noktada Al Gore'ın havlu attığını ve yarıştan iyi ve adil bir kaybeden olarak ayrıldığını hatırlıyoruz" sözleriyle vurgularken "Şimdi başlatılacak hukuk savaşının 2000 yılında sergilenen centilmenlikle biteceğinden çok da emin değilim" dedi.

Siyasi gözlemciler, Trump ve Biden'ın siyasi stratejist ve avukatlarının tam da böyle bir hukuk savaşına hazırlık yaptıklarına, ellerindeki tüm kozları kullanmaya da hazır olduklarına dikkat çekiyor.

ABD demokrasisi için dayanıklılık testi

Hukuk savaşı gerçekten de Yüksek Mahkeme'ye ulaşması halinde işte o zaman demokrasinin beşiği olarak adlandırılan ABD yeni bir sınamayla karşı karşıya kalacak. Mahkemenin oyların yeniden sayımını durdurması mümkün, böyle bir yetkisi var. Üstelik Trump'ın, mahkemede 9 yargıçtan 6'sının muhafazakar olması nedeniyle kendisini avantajlı konumda hissediyor olduğu da bir sır değil.

Yüksek Mahkeme yargıcı Amy Coney Barret

Yüksek Mahkeme yargıcı Amy Coney Barret

Trump daha bir hafta önce, yüksek yargıç olarak yemin ederek görevine başlayan, favori adayı Amy Coney Barrett ile kameralar karşısındaydı.

Peki, Yüksek Mahkeme gerçekten de siyasi nitelikte bir karar alır mı?

Bu soruyu yanıtlayan Almanya'nın eski Washington büyükelçisi Wittig, bunun Amerikan demokrasi ve asırlık kurumlarının içinin oyulması anlamına geleceğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki saatler hatta günler büyük bir belirsizlik içinde geçecek… Amerikan demokrasisi büyük bir dayanıklılık testinden geçiyor."

Demokratlar kampanya başlattı

Bu arada Demokratlar, hukuk mücadelesine destek toplamak için bağış kampanyası başlattı. Biden'ın başkan yardımcısı olarak seçtiği Kamala Harris, Trump'ın tehditlerine karşı mücadeleye hazır olduklarını duyururken Twitter'da şu çağrıyı yaptı:

"Trump, tüm oyların sayımını önlemek için mahkemeye gitmekle tehdit etti. Ama biz karşı koymaya hazırız. Çalışmalarımız haftalar sürebilir ve yardımınıza ihtiyacımız var. Bugün Biden Mücadele Fonuna 5 dolar bağışlayabilir miyisiniz?"

Kutuplaşmada tansiyon tırmanıyor

Karşılıklı restleşmeler, hukuk savaşı ilanları, Amerikan toplumundaki  kutuplaşmayı artırıyor, tansiyon saatler geçtikçe tırmanıyor.

Yasalar uyarınca başkanın 20 Ocak'ta yemine ederek göreve başlaması gerekiyor. Görünen o ki, o tarihe kadar, koronavirüsün yol açtığı çok sayıda ölüm nedeniyle acı bir dönem geçiren ABD halkını, salgının tam ortasında, çetin günler ve haftalar bekliyor. İkiye bölünmüş ülkede, düşmanlığın daha da artabileceğini, dün başlayan protesto gösterileri gözler önüne seriyor.

DW, dpa /DA, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ankara’nın gözü de kulağı da Amerika’da

Ankara, Amerika’dan gelecek seçim sonuçlarına odaklandı. Uzmanlar, Biden’ın kazanmasının ikili ilişkilerde radikal sonuç yaratmayacağını söylese de, Ankara’nın tercihinin Trump olduğunu vurguluyor.  

Ekonomi dünyasında gergin bekleyiş

Alman ekonomisinin önde gelen aktörleri ve iktisatçılar, ABD seçim sonuçlarının meşruiyetinin sorgulanmasına yol açabilecek gelişmelerin, küresel ekonomiyi ve geleceğe duyulan güveni gölgeleyebileceği görüşünde.  

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin, seçim sonuçlarına belirsizliğin küresel ekonomiye olumsuz etkilediğine işaret etti.  

Biden'ın başkan olma şansı yükseldi

Demokratların adayı Biden'ın Michigan ve Wisconsin'de seçimi kazanması başkan olma şansını artırırken, Başkan Trump dört eyalette oyların yeniden sayılmasını istiyor.  

Son oylar protestolar eşliğinde sayılıyor

ABD'nin birçok kentinde dün akşam protesto gösterileri düzenlendi. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Trump yanlıları, Arizona ve Michigan'da seçim merkezinin önünde toplandı. CNN, bazılarını silahlı olduğunu duyurdu.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yeni Başkan Türkiye ile ilişkilerde ne anlama gelecek?  

Benzer içerik

US Wahl 2020 Donald Trump

Trump'ın "Biz kazandık" demesi ne anlama geliyor? 04.11.2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kimin kazandığı henüz netleşmemiş olmasına rağmen "Biz kazandık" demesi siyasi bir hamle mi? Bu açıklamalar seçim sonuçlarını etkileyebilir mi?

Symbolbild Beziehungen Russland & USA

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama 05.11.2020

Rusya'dan ABD seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin, seçim sonuçlarına belirsizliğin küresel ekonomiye olumsuz etkilediğine işaret etti.

Bundestag - Beginn Haushaltswoche

Alman hükümetinden ABD’ye "anayasa krizi" uyarısı 04.11.2020

ABD’deki başkanlık seçimlerinde yaşanan gelişmeler Berlin'de endişeye yol açtı. Alman bakanlar, art arda yaptıkları açıklamalarla "anayasa krizi" ve "tahrip edici süreç" uyarılarında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Son oylar protestolar eşliğinde sayılıyor

ABD'nin birçok kentinde dün akşam protesto gösterileri düzenlendi. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Trump yanlıları, Arizona ve Michigan'da seçim merkezinin önünde toplandı. CNN, bazılarını silahlı olduğunu duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  