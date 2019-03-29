Trump'ın vergi beyannamesi mercek altında

Temsilciler Meclisi'nde yıl başından bu yana çoğunluğu elde eden Demokratların ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskısı artıyor. Demokrat Partililer bu sefer de Başkan Trump'ın geçmiş yıllardaki vergi beyannamelerinin dökümünü talep ediyor.

Temsilciler Meclisi Gelir ve Vergi Komitesi Temsilcisi Richard Neal, ABD vergi otoritesi IRS'ten Trump'ın ve ona bağlı şirketlerin 2013-2018 yılları arasındaki vergi beyannamelerinin dökümünün 10 Nisan'a kadar verilmesini istedi.

Başkan adaylarının normalde seçim kampanyaları sırasında açıklamaları beklenen vergi beyannamesini Trump bugüne kadar kamuya açıklamadı. Trump Nixon'dan bu yana ödediği vergiler konusunda şeffaf olmayan ilk başkan.

Kamuoyuna açıklamamasına neden olarak vergi beyannamesinin çok karmaşık olduğunu ve insanların anlamayacağını söyleyen Trump'ın rakipleri ise birşeyler sakladığından şüpheleniyor.

Trump Kongre'den aldığı bilgilendirmeye yanıt olarak vergi denetimi yapıldığı için vergi beyannamesini açıklayamayacağını söyledi. Şimdi Hazine Bakanlığı'na bağlı IRS'in Demokratların taleplerine ne yanıt vereceği bekleniyor.

Gelir ve Vergi Komitesi'nden Dan Kildee ise CNN'e yaptığı açıklamada vergi otoritesinin istenen belgeleri vermekle yükümlü olduğunu söyledi.

DW, AP/SSB, HT

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