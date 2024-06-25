Trump'ın Ukrayna planına Kremlin'den yanıt

ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın iki danışmanı Ukranya'ya dair barış planı hazırladı. Kremlin, müzakereye açık olduklarını ancak "planın sahaya uyması gerektiğini" açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın iki danışmanının tekrar başkan olması halinde devreye girmek üzere Ukrayna'yla ilgili barış planı hazırladığı bildirildi. Plana göre Ukrayna ancak barış görüşmelerine girme şartıyla daha fazla ABD silahı alabilecek.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından biri olan emekli Korgeneral Keith Kellogg verdiği bir mülakatta, Moskova'nın müzakereyi reddetmesinin ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artırmasıyla sonuçlanacağı konusunda Moskova'yı uyaracaklarını söyledi.

Trump'ın 2017-2021 başkanlığı döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde özel kalem olarak görev yapan Kellogg ve Fred Fleitz'in hazırladığı plan kapsamında, barış görüşmelerinde hakim savaş hatlarına göre ateşkes sağlanacak.

Fleitz, stratejilerini Trump'a sunduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Trump'ın bu planın her kelimesine katıldığını kastetmediğini ifade eden Fleitz, "Aldığımız geri bildirimlerden memnun olduk" diye konuştu.

Hem Ukrayna hem Rusya tarafına çağrı yapacaklarını belirten Kellog, "Bizim endişemiz, bunun bütün genç nesli öldürecek bir yıpratma savaşına dönüşmesidir" diye konuştu ve Trump'ın seçimi kazanması durumunda Rusya ve Ukrayna'yı hızla müzakere masasına getirmenin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Bu şimdiye kadar, 5 Kasım seçimlerinde Joe Biden'ı yenmesi halinde Ukrayna'daki savaşı hızlı bir şekilde bitireceğini söyleyen Trump'ın paylaştığı en ayrıntılı plan. Eğer bu plan hayata geçerse ABD'nin savaş konusundaki tutumunda değişim yaşanması bekleniyor.

Peskov: Plan sahadaki gerçekliğe uymalı

Kremlin ise bu açıklamaya karşılık önerilecek herhangi bir barış planının sahadaki gerçeklikle uyması gerektiğini ifade etti.

ABD seçimlerinde yeniden başkan olması durumunda Ukrayna için önerilecek barış planı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmelere açık olduğu bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Herhangi bir planın değeri nüanslarda ve sahadaki gerçek durumun dikkate alınmasında yatar. Ne tür bir plandan bahsettiğimizi ya da bu planda nelerin yer aldığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Müzakerelere açık olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Peskov, planı değerlendirmek için önce anlamaları gerektiğini ifade etti.

Reuters / EÇ, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?