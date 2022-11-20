Trump'ın Twitter hesabı açıldı

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınının ardından askıya alınan Twitter hesabı yeniden kullanılma açıldı. Daha önce Twitter hesabını aktif olarak kullanan Trump, henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın daha önce Twitter tarafından "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alınan "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabı yeniden kullanıma açıldı.

Twitter'i satın alan ABD'li milyarder Elon Musk, 19 Kasım'da kendi hesabından Trump'ın hesabının yeniden açılması ile ilgili bir anket düzenlemişti. Twitter hesabından "Halk konuştu, Trump geri dönecek" paylaşımı yapan Musk, ankete katılan 15 milyondan fazla Twitter kullanıcısının yüzde 51,8'inin Trump'ın hesabının açılmasını desteklediğini duyurdu.

ABD'nin eski Başkanı Trump ise Musk'ın anketi sonrası Twitter hesabını yeniden aktif şekilde kullanmayı planlamadığını belirtmiş ve kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social"dan paylaşımlarını sürdüreceğini açıklamıştı.

Trump kendi sosyal ağı Truth Social'ı kurmuştu. Fotoğraf: Muhammad Ata/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskının ardından ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın daha fazla şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadeleri kullanılmıştı.

2021 yılında Trump'ın hesabını askıya alan Facebook ise hesabın yeniden kullanıma açılıp açılmayacağının gelecek Ocak ayında kararlaştırılacağını duyurmuştu.

dpa/BÖ,JD