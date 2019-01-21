 Trump′ın trans asker yasağı devam edecek | DÜNYA | DW | 22.01.2019

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DÜNYA

Trump'ın trans asker yasağı devam edecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmalarını engelleme planının anayasa aykırı olmadığına hükmetti. Böylece Trump, selefi Obama'nın bir yasa değişikliğini daha rafa kaldırmış olacak.

Afghanistan Konflikt l US-Army (picture alliance/Zuma/A. Dinner)

ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmalarına engel olma planları Yüksek Mahkeme nezdinde uygun bulundu.

Trump'ın planına göre, selefi Barack Obama döneminde yapılan ve trans bireylerin orduda görev yapmalarının önünü açan yasa değişikliğinin kaldırılması hedefleniyor.

Dokuz üyeli Yüksek Mahkeme'nin kararında muhafazakâr yargıçlar Trump'ın planının uygulanmasının anayasaya uygun olduğu yönünde oy kullanırken, liberal yargıçlar aksi yönde görüş belirtti. 5'e karşı 4 oyla alınan karar doğrultusunda Trump'ın trans bireylerin orduda görev yapmalarının engellenmesine yönelik planına böylece yeşil ışık yakıldı.

Obama'nın mirası

Obama dönemine ait yasa değişikliği uyarınca kimliklerini ifşa eden trans bireylerin orduda görev yapmalarına izin verilmesinin yanı sıra, söz konusu tanıma uyan trans bireylerin orduya katılmalarının önü de 1 Temmuz 2017 itibarıyla açılmıştı.

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2016 tarihli mevcut yasa değişikliğinin iptal edilmesini isteyen Başkan Trump, iktidara geldikten sonra 2017 yılının Temmuz ayında Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak "Trans bireyler ABD ordusunda hiçbir şekilde görev yapamaz" demişti. Başkan daha sonra da orduya Obama dönemindeki değişiklikleri geri alma talimatı vermişti.

Ancak Trump yönetimi Mart 2018'de geri adım atarak kendi politikasında da değişiklik yapacağını açıklamış ve trans bireylerin sadece "biyolojik cinsiyetleri ile" ve cinsiyet değişikliği yapmadıkları sürece orduda görev yapabilmelerinin önünü açmıştı.

Trump ayrıca Obama dönemindeki yasal düzenleme çerçevesinde cinsiyet değişikliği süreci başlatmış mevcut ordu mensuplarının da görev yapmaya devam edebileceğini açıklamıştı.

Trans bireylerin temsilcileri tepkili

Trump yönetiminin girişimlerine tepki gösteren trans bireylerin temsil edildiği sivil toplum örgütleri verilmiş hakların geri alınması girişimlerine karşı mahkemelere başvurmuş ve yürütmeyi durdurma kararları aldırmayı başarmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin bugünkü kararı ise söz konusu yürütmeyi durdurma kararlarını geçersiz kılacak. Ancak Trump yönetiminin alt mahkemelerdeki mevcut davaların da Yüksek Mahkeme'ye taşınması talebi şimdilik reddedildi. Söz konusu davalar alt mahkemelerde görülmeye devam edecek.

DW,AP,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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