 Trump′ın tehdit ettiği Meksika ile ABD anlaştı | DÜNYA | DW | 08.06.2019

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DÜNYA

Trump'ın tehdit ettiği Meksika ile ABD anlaştı

ABD ile Meksika üç gün süren müzakereler sonucunca kritik göç anlaşmasını imzaladı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamasaydı Trump'ın talimatıyla Pazartesi‘den itibaren Meksika'ya gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaktı.

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ABD ile Meksika, iki ülke arasında krize neden olan "yasa dışı göç" konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ihraç edilecek tüm ürünlere yüzde 5 gümrük vergisi uygulanması için verdiği talimatı "süresiz olarak askıya aldığını" duyurdu.

Trump, "Size ABD'nin Meksika ile anlaşma imzaladığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. ABD tarafından Meksika'ya pazartesi gününden itibaren uygulanması planlanan gümrük vergileri bu vesileyle süresiz olarak askıya alınmıştır" diye tweet attı.

Trump, "Meksika da buna karşılık Meksika'dan (ABD'ye) göç dalgasını durdurma konusunda ciddi önlemler almayı kabul etti" diye ekledi. ABD Başkanı, bu sayede "Meksika'dan ABD'ye yönelik yasa dışı göçün büyük ölçüde azalacağını veya sona ereceğini" ifade etti.

ABD ve Meksika, iki ülkeden üst düzey yetkililerin üç gün süren müzakerelerinin ardından anlaştı. Anlaşmanın imzalandığı günkü görüşmeler 12 saat sürdü.

Anlaşmanın içeriği

Varılan anlaşmanın ardından yapılan ortak açıklamaya göre, Meksika mutabakat kapsamında "düzensiz göçü engellemek için daha önce görülmemiş adımlar" atacak. Meksika bu kapsamda, başta Guatemala sınırı olmak üzere ülke genelinde daha fazla Ulusal Muhafız konuşlandırma taahhüdü verdi.

Anlaşmaya göre ayrıca, iki ülke, istihbarat paylaşımı ve "koordineli eylemler" dâhil, sınır güvenliği konusunda "ikili işbirliğini güçlendirme" sözü verdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard

Washington'ın en önemli taleplerinden biri, ABD'ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların, iltica başvurularının Meksika topraklarında değerlendirilmesiydi. Ancak bu madde, anlaşmada yer almadı. Bu nedenle anlaşmanın "adil" olduğunu belirten Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, "Başlangıçta daha sert önlem ve teklifleri vardı. Ama orta noktaya ulaştık" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Japonya'daki G-20 zirvesinde yaptığı açıklamada, Meksika ile imzalanan anlaşmayı "çok çok önemli" olarak tanımladı. Mnuchin, "Varılan anlaşma bizi daha fazla memnun edemezdi" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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