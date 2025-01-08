Trump'ın savunma harcamaları çağrısı Almanya'yı karıştırdı

ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını daha da artırması çağrısı, Alman siyasetinde yoğun tartışmalara yol açtı.

Seçim kampanyası sırasında savunma harcamalarını artırmayan ülkeleri Rusya'ya karşı korumamakla tehdit eden Trump, dün yaptığı açıklamada NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine yükseltmesi gerektiğini ifade etmişti. NATO'nun belirlediği harcama hedefi mevcut haliyle üye ülke GSYİH'sının yüzde 2'si.

Trump, ilk başkanlık döneminde de savunma harcamaları yüzde 2'nin altında kalan Almanya gibi ülkelere sert eleştirilerde bulunmuştu. Uzun yıllar boyunca yüzde 2 hedefini tutturamayan Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş sürecinde savunma harcamalarını son yıllarda büyük oranda artırdı.

Merz: Oran önemli değil

Trump'ın yüzde 5 çağrısı Alman siyasetini ikiye böldü. İktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Trump'ın önerisini "saçmalık" diye nitelendirirken 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Friedrich Merz, "Temelde oran önemli değil. Önemli olan, kendimizi savunmak için gerekeni yapmamızdır" dedi.

CDU lideri Friedrich Merz Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Merz, Almanya olarak öncelikle yüzde 2 asgarî sınırına gerçek anlamda ulaşılması gerektiğini belirterek Almanya'nın henüz bu noktada olmadığını, bu sınıra ordunun modernizasyonu için oluşturulan özel fonun devreye girmesiyle ulaşıldığını söyledi.

CDU'nun başbakan adayı Merz, Almanya'nın kendisini savunabilmesinin önem taşıdığını, ordunun geleceğe hazırlanması, ülke ve ittifak savunmasının yeniden yapılandırılması için önümüzdeki yıllarda ortak çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

SPD: Tam bir saçmalık

SPD Meclis Grup Başkanvekili Dirk Wiese ise Trump'ın önerisini "tam bir saçmalık" diye nitelendirdi. SPD dış politika uzmanı Ralf Stegner de "Dünyada daha fazla silaha değil, daha azına ihtiyacımız var" dedi. Stegner, savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine yükseltebilmek için meclis çoğunluğu gerektiğine de dikkat çekti.

SPD dış politika uzmanı Ralf Stegner Fotoğraf: DW

Hür Demokrat Parti (FDP) savunma uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da Trump'ın her dediği karşısında heyecan yapılmaması gerektiğini belirterek Avrupalı NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasının özellikle ABD sanayisinin işine yarayacağını, Trump'ın da bunu umduğunu kaydetti.

Almanya'nın güçlü bir orduya ihtiyacı olduğunu ifade eden Strack-Zimmermann, "Mevcut karmaşık tehditler karşısında GSYİH'nın yüzde 2'si bunun için kesinlikle yeterli değil" dedi. FDP'li politikacı, ortaya gelişigüzel rakam ve oranlar atılmasına ise karşı olduğunu ifade etti.

BSW lideri Sahra Wagenknecht Fotoğraf: Christian Mang/REUTERS

Federal Meclis Savunma Komisyonu'nun FDP'li Başkanı Marcus Faber de "NATO üyesi 32 ülkenin, yüzde 2'nin ötesinde ortak bir asgarî oranda uzlaşması gerekecek. Ama bu yüzde 5 değil, daha ziyade yüzde 3 olacaktır" şeklinde konuştu.

Sol Parti'den koparak oluşturulan Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) lideri Sahra Wagenknecht ise ABD ile ilişkilerde rota değişikliğine gidilmesi çağrısında bulundu. Wagenknecht, "Trump'ın şimdi savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılmasını talep etmesi şaşırtıcı değil. Almanya'nın boyun eğmeye değil bağımsızlığa ihtiyacı var. Alman-Fransız ilişkilerinin de belirgin bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

AFP/BK,JD

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