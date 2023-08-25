Trump'ın sabıka fotoğrafı yayınlandı

Eski ABD Başkanı Trump, hakkında açılan bir dava nedeniyle dün cezaevine teslim oldu. Fotoğrafı çekilen ve kişisel bilgileri alınan Trump 20 dakika sonra cezaevinden ayrıldı.

2020 yılında gerçekleştirilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nin sonucunu değiştirme suçlaması ile hakkında dava açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Atlanta Cezaevi'ne giderek teslim oldu. Perşembe akşamı bir konvoy eşliğinde Fulton bölgesindeki cezaevine giden Trump'ın, teslim olmasının ardından kişisel bilgileri kayıt alındı ve sabıka fotoğrafı çekildi. Trump cezaevinde yaklaşık 20 dakika kaldı. Trump 22 Ağustos'ta 200 bin dolar kefalet yatırmıştı.

ABD tarihinde şimdiye dek başkanlık yapan hiçbir kişinin cezaevinde sabıka fotoğrafı çekilmemişti. Daha önce hakkında açılan diğer üç davada da yetkililer, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekilmesine gerek görmemişti.

Bölgenin güvenliğinden sorumlu şerifin ofisinden yapılan açıklamada Trump'ın, hakkındaki "şantaj ve komplo suçlamalarından" dolayı kısa süre tutuklu kaldığı duyuruldu.

ABD basını, eski Başkan'ın Georgia'dan ayrıldıktan sonra, New Jersey eyaletinde kendine ait olan Bedminster Golf Kulübü'ne gittiğini aktardı.

İki buçuk yıl sonra ilk tweet

Donald Trump,cezaevinden ayrıldıktan kısa süre sonra X (eski Twitter) hesabından, "Seçim müdahalesi - Asla teslim olma" mesajı ile cezaevinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Böylece son mesajını 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlayan ve ardından Twitter hesabı engellenen Trump, iki buçuk yıl sonra bu platformdan ilk mesajını paylaşmış oldu.

ABD'li bazı siyasi gözlemciler, hakkında açılan tüm davaların ve bu davalarda şahsına yöneltilen suçlamaların, siyasi rakipleri tarafından, ikinci kez aday olamaması için uydurulduğunu savunan Donald Trump'ın tarihe geçen sabıka fotoğrafını da, kendini mağdur bir kahraman olarak göstermek için kullandığını dile getiriyor.

AFP,dpa / ET,TY

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