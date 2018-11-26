Trump'ın sığınmacı kararnamesine temyiz de onay vermedi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında bir alt mahkemede alınan ihtiyati tedbir kararı, temyiz mahkemesi tarafından onandı.

Mahkemenin 1'e karşı 2 oyla aldığı kararı, yargıç Jay Bybee açıkladı. Bybee, mevcut ABD yasalarına aykırı olarak tanımladığı kararnameyi, "Kongre'nin etrafından dolaşmayı amaçlayan bir girişim" diye niteledi.

San Francisco'daki Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi geçen ay, Trump'ın geçen ay imzaladığı kararname hakkında 30 gün boyunca geçerli olacak bir ihtiyati tedbir kararı almıştı. Mahkemenin aldığı kararı açıklayan yargıç Jon Tigar, sığınmacıları sınır kapılarında kayıt olmaya zorlamanın, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nı ihlal ettiğini belirtmişti. Söz konusu yasa, herhangi bir sınır kapısından yasal olarak ülkeye girip girmediğine bakmaksızın herkese, ABD'ye sığınma hakkı tanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, bölge mahkemesinin kararını "absürt" olarak nitelendirmişti. Trump da Tigar'ı "Obama'nın yargıcı" diye niteleyerek ön yargılı olmakla suçlamıştı.

Temyiz mahkemesinin kararını açıklayan Bybee, Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush atanmış olan bir yargıç. Bybee'nin kararına katılan Andrew Hurwitz, Obama döneminde; aksi yönde görüş bildiren Edward Leavy ise Cumhuriyetçi Ronald Reagan'ın başkanlığında atanmıştı.

Trump Yüksek Mahkeme'ye güveniyor

9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesi'nin geçmişte Trump yönetimi aleyhinde verdiği kararları hatırlatan ABD Başkanı, geçen ay söz konusu mahkemelerin bulunduğu bölgeyi "rezalet" olarak tanımlamıştı. Kaliforniya, Arizona, Alaska ve Hawaii'yi kapsayan bu bölgedeki hâkimlerin "son derece adaletsiz" olduğunu belirten Trump, "9'uncu Bölge'de açılan tüm davaları kaybediyoruz" demişti. "Ama size şunu söyleyeyim, bundan sonra böyle olmayacak" diye ekleyen Trump, San Francisco’daki mahkemenin verdiği son kararı kastederek "Bu davayı ABD Yüksek Mahkemesi'nde kazanacağız" demişti.

Trump'ın kamuoyunda "seyahat yasağı" olarak bilinen ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ülkeleri hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen tartışmalı kararnamesi de geçen yıl 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesince durdurulduktan sonra Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. ABD Başkanı, söz konusu kararnamede bazı değişiklikler yaptıktan sonra üçüncü denemesinde bu uygulamayı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettirebilmişti.

DW,AP,rtr/BÜ,CÖ

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