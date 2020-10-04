 Trump′ın sözcüsü de koronaya yakalandı | DÜNYA | DW | 05.10.2020

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DÜNYA

Trump'ın sözcüsü de koronaya yakalandı

Beyaz Saray'daki korona vakalarına bir yenisi daha eklendi. Hastanedeki tedavisi devam eden ABD Başkanı Trump'ın basın sözcüsü McEnany'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany

ABD Başkanı Donald Trump'tan dört gün sonra Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Twitter'daki kişisel hesabından test sonucunu paylaşan McEnany, semptom göstermediğini, ancak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerinde maske takmadığı görülen McEnany, düzenli olarak test yaptırdığını ve maske takmamasının kişisel bir tercih olduğunu söylemişti.

"Başkan taburcu olabilir"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da korona tedavisi gördüğü Walter Reed hastanesinden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılmasıyla  ilgili tartışmalar sürerken Beyaz Saray, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın durumunun iyiye gittiğini ve gün içinde Beyaz Saray'a dönebileceği konusunda iyimser olduklarını belirtti. Trump'ın "inanılmız bir ilerleme" kaydettiğini ifade eden Meadow, "Gece boyunca durumu daha da iyiye gitti ve normal çalışma planına dönmeye hazır" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Trump'ın kendisini bekleyen taraftarlarını selamlamak için tedavisi sona ermeden hastaneden ayrılmasını tehlikeli bulan ABD'li uzmanlar da Trump'ın virüsü başkalarına bulaştırmış olabileceğine dikkat çekiyor. ABD medyasında Trump'ı taşıyan zırhlı aracın içinde iki gizli servis çalışanının bulunduğu bilgisi yer aldı. Aracın içindeki kişiler için gerekli sağlık önlemlerinin alındığını açıklayan Beyaz Saray ise eleştirileri geri çevirdi. Yaşı 74 olan Trump, risk grubu içinde yer alıyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan First Lady Melania Trump da sağlık durumu ile ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Durumunun iyi olduğunu belirten Trump, kendini iyi hissettiğini ve evde dinlenmeye devam ettiğini belirtti.

Beyaz Saray'da korona vakaları artıyor

Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından eşiyle birlikte önce karantinaya gireceği açıklanmış, daha sonra ise Trump ve eşinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Hicks, düzenli olarak makam uçağında Trump ve diğer üst düzey danışmanlarla ile seyahat etmekteydi. Hafta sonu Trump'ın asistanlarından Nicholas Luna ve seçim kampanyası başkanı Bill Stepien'in de testleri pozitif çıktı.

Reuters,dpa/HS,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump hastanede tedavi altına alındı

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