Trump'ın rakiplerinden DeSantis adaylık yarışından çekildi

Florida Valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD Başkanlığı seçimlerindeki adayının belirlenmesi için yapılan yarıştan çekildiğini duyurdu.

Seçim kampanyasını sonlandıran DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'deki aday adaylığı yarışındaki rakiplerinden Donald Trump'ı destekleyeceğini açıkladı.

DeSantis'in çekilmesiyle eski ABD Başkanı'nın Cumhuriyetçi Parti içindeki tek rakibi olarak Nikki Haley kaldı.

Son aylarda Cumhuriyetçi seçmenin desteğini giderek kaybeden DeSantis, geçen hafta Iowa eyaletindeki ön seçimlerde yüzde 21 oy almıştı. Trump'ın yüzde 51'le kazandığı Iowa'da Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 19'u da eski ABD Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Haley'e oy vermişti.

New Hampshire belirleyici olacak

Anketler, DeSantis'i New Hampshire eyaletinde yarın yapılacak olan ön seçimlerde de Trump'ın bir hayli gerisinde gösteriyordu.

Ön seçim süreci Haziran ayında tamamlanacak. Ancak tarihte şu ana kadar ilk iki eyaleti kazanan aday adayları hiçbir zaman yarışı kaybetmedi.

Nikki Haley ve Donald Trump Fotoğraf: Jonathan Ernst/REUTERS

Adaylıktan çekildiğini yayımladığı bir video mesajla duyuran DeSantis, Iowa'daki sonuçların ardından destekçilerinden "zamanlarını ve kaynaklarını" kazanamayacak bir aday için harcamalarını isteyemeyeceğini, bu nedenle de kampanyasını sonlandırdığını belirtti. DeSantis, "Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği açık" ifadesini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, DeSantis'in desteğinden "onur duyulduğu" belirtilirken tüm Cumhuriyetçilere 77 yaşındaki eski ABD Başkanı'nın arkasında toplanma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki tek rakibi Haley için "küreselcilerin ve Demokratların adayı" ifadesi kullanıldı.

DeSantis'in aday adaylığına giden yolu

DeSantis, 5 Kasım 2024'teki Başkanlık seçimleri için Mayıs 2023'te Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olmuştu.

DeSantis, Yale Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra Harvard'da hukuk doktorası yaptı. ABD donanmasında subay olarak da görev yapan DeSantis, 2013'ten 2018'e kadar Temsilciler Meclisinde milletvekilliği yaptıktan sonra 2019'da Florida Valisi seçildi.

DeSantis, Kasım 2022'de Florida'daki valilik seçiminde Demokrat rakibine 19 puan fark atarak koltuğunu korumuştu.

DW,AFP/CÖ,HT

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