Trump’ın Omar’ı hedef alan videosu tartışma yarattı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’a çağrıda bulunarak Müslüman vekil Ilhan Omar’ın 11 Eylül saldırılarıyla ilgili açıklamalarının bulunduğu videoyu Twitter sayfasından kaldırmasını istedi. Videoyu “saygısız ve tehlikeli” olarak niteleyen Pelosi, Trump’ın "nefret dolu ve kışkırtıcı retoriğinin gerçek bir tehlike yarattığını” söyledi.

ABD Kongre Polisi'ni harekete geçiren Pelosi; polisten Omar, ailesi ve çalışanlarının daha iyi korunması için bir güvenlik değerlendirmesi yapmalarını istedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

ABD Kongresi’nde tartışma yaratan videoyu Trump Cuma günü “Asla Unutmayacağız!” ifadesiyle paylaşmıştı. Videoda Omar’ın mart ayında yaptığı bir konuşmada 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen intihar saldırılarına ilişkin kullandığı “Birileri bir şey yaptı” ifadesi yer alıyor. Videoda bu ifade, Dünya Ticaret Merkezi’nin vurulduğu terör saldırılarının görüntüleri ve dramatik bir müzik eşliğinde tekrar tekrar veriliyor. Ancak bu tek bir cümlenin hangi bağlamda kullanıldığı ve Omar’ın konuşmasının tamamı videoda yer almıyor.

ABD kamuoyunda Omar yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını bu ifadeyle hafifsediği gerekçesiyle tepki topluyor. Demokrat Parti ise cümlenin bağlamından koparıldığını, Trump ve Cumhuriyetçilerin Müslüman vekil üzerinde tehlike yaratacak biçimde bunu kamuoyuyla paylaştığını savunuyor.

Ilhan Omar

Sanders: Başkan bir kişiye yönelik şiddeti savunmuyor

Trump’ın Sözcüsü Sarah Sanders ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "Başkan’ın kin gütmeyi arzu etmediğini ve kesinlikle herhangi bir kişiye yönelik şiddeti” savunmadığını belirtti. Omar’ın açıklamalarının "kesinlikle tiksindirici” olduğunu da söyleyen Sanders, Trump’ın milletvekilini eleştirmekle doğru yaptığını ve Demokratların da bunu yapması gerektiğini ifade etti.

Somali doğumlu olan Minnesota Eyaleti Vekili Ilhan Omar ise pazar günü son dönemde aldığı tehditlerin arttığını ve bunların söz konusu videoya doğrudan gönderme yaptığını söylemişti. "Sağ kanat aşırılık yanlıları ve beyaz milliyetçiler tarafından işlenen şiddet suçları ve diğer nefret edimleri bu ülkede ve tüm dünyada artıyor” diyen Omar, "Bunların ülkedeki en yüksek makamı işgal eden kişi tarafından teşvik edildiğini artık görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Demokrat Partili Müslüman kadın vekil, tartışma yaratan yaklaşık 20 dakikalık konuşmasını Amerikan İslami İlişkiler Konseyi’nde (CAIR) Yeni Zelanda’da bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında mart ayında yapmıştı. Omar "Çok uzunca bir süredir ikinci sınıf vatandaş olma rahatsızlığını yaşadık ve dürüst olmak gerekirse bundan yoruldum ve bu ülkedeki her bir Müslüman da bundan yorulmuş olmalı” demişti. "CAIR 11 Eylül sonrasında kuruldu” diyen Omar, "Zira birilerinin bir şey yaptığının ve hepimizin vatandaşlık hürriyetlerimize erişimimizi kabetmeye başladığımızın farkına vardılar” ifadelerini kullanmıştı.

AFP, dpa / EC, AÜ

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