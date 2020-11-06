 Trump′ın oğlundan ″topyekün savaş″ çağrısı | DÜNYA | DW | 06.11.2020

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DÜNYA

Trump'ın oğlundan "topyekün savaş" çağrısı

Seçimi kaybetme ihtimali artan ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr., seçimlere hile karıştığını iddia ederek babasına "topyekün savaş" çağrısında bulundu.

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.

Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.

ABD'de oy sayımı devam ederken Başkan Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Twitter hesabından babasına "topyekün savaş" çağrısında bulunarak "Amerika'nın geleceği için en iyisi, Donald Trump'ın tüm hileyi, tüm dolandırıcılığı ortaya çıkarmak için topyekün bir savaşa girmesi olur" mesajını paylaştı.

Trump Jr. mesajına "Bu pisliği temizlemenin ve muz cumhuriyetine benzememenin zamanı geldi" diye de ekledi. Trump Jr.'ın mesajı kısa bir sonra Twitter tarafından "yanıltıcı" olabileceği uyarısıyla gizlendi.

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Trump Jr. Twitter'daki paylaşımlarında ayrıca Cumhuriyetçilerin de babasına yeteri kadar destek vermemesinden şikayet etti.

Ancak Trump ve yakın çevresinin mektupla kullanılan oylara hile karıştığı iddiasına şimdiye kadar bir kanıt sunulmuş değil.

Trump taraftarları seçim merkezlerinin çevresinde toplanıyor

Trump taraftarları seçim merkezlerinin çevresinde toplanıyor

Trump yanlılarının gösterisi sürüyor

Öte yandan Trump taraftarları da oyların sayılmaya devam ettiği kentlerde yer yer toplanıyor. Dün gece Phoenix, Detroit ve Philadelphia'da protesto gösterileri düzenlendi. Ancak kalabalıkların oyların sayıldığı merkezlerde toplanmasından seçim görevlilerinin rahatsız olduğu belirtiliyor.

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Arizona'da ise Trump yanlılarının düzenlediği gösterilerde silah taşıyan kişiler de olduğu aktarıldı.  CNN televizyonuna konuşan Arizona Dışişleri Bakanı Katie Hobbs, seçim görevlilerinin güvenliğinden endişe ettiklerini belirterek protestocuların gecikmeye neden olduğunu söyledi.

dpa,Reuters,AP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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