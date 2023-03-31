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Eski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald TrumpFotoğraf: Sue Ogrock/AP/dpa/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Trump'ın mahkemeye çıkacağı tarih netleşiyor

22 dakika önce

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın önümüzdeki Salı hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı öne sürülen porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016'daki seçim kampanyası sırasında 130 bin dolar "sus payı" ödenmesiyle ilgili iddiayı da içeren suçlamalar nedeniyle hâkim karşısına çıkacak. Trump, hakkında cezası davası açılan ilk eski ABD Başkanı olarak yargılanacak.

New York Büyük Jürisi tarafından kabul edilen iddianame hâlen gizli tutulduğu için Trump'a yönelik suçlamalar henüz net olarak bilinmiyor. Suçlamaların önümüzdeki günlerde hâkim tarafından açıklanması bekleniyor.

Suçlamaları reddeden ve "tamamen masum" olduğunu söyleyen 76 yaşındaki Trump, kendisi hakkındaki soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ı 2024 ABD başkanlık seçimlerindeki şansını düşürmeye çalışmakla suçladı.

Trump, "Bu, tarihin en üst düzeydeki siyasi zulüm ve seçim müdahalesidir" dedi.

Salı günü bekleniyor

Trump'ın avukatı Susan Necheles, AFP'ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin Salı günü mahkemeye çağrılmasını beklediğini ifade etti. Reuters'ın haberine göre, bir mahkeme yetkilisi de Trump'ın muhtemelen Salı günü teslim olacağını ifade etti. Savcı Bragg'ın ofisi, Trump'ın teslim tarihinin koordinasyonu için eski ABD Başkanı'nın avukatlarıyla temasa geçildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve hâkim karşısına çıkmak için Manhattan'a gidecek olan Trump'ın burada parmak izi verme ve fotoğraf çektirme gibi prosedürlerden geçmesi bekleniyor. Trump ardından da mahkemeye çıkacak ve kendisine yönelik suçlamalar resmen yöneltilecek. Olası duruşmaların ise en az bir yıl sonra başlaması bekleniyor. Bu da davanın seçim kampanyası sırasında ya da sonrasında da devam edebileceği anlamına geliyor.

Güvenlik önlemleri

Trump, geçtiğimiz haftalarda bu soruşturma nedeniyle tutuklanacağını duyururken destekçilerine ülke genelinde protesto çağrısında bulunmuştu.

Bu nedenle Manhattan'daki mahkeme binası çevresindeki güvenlik önlemleri üst seviyede tutuluyor.

Trump'ın destekçileri, seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhuriyetçi liderin açıklamaları sonrası 6 Ocak 2021'de Kongre binasına saldırmıştı.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,HS

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