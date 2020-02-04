 Trump′ın konuşmasına Pelosi damgası | DÜNYA | DW | 05.02.2020

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DÜNYA

Trump'ın konuşmasına Pelosi damgası

ABD Başkanı Donald Trump‘ın "Birliğin Durumu" konuşmasına Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin konuşma metninin kopyasını yırtıp atması damga vurdu.

Nancy Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırtarken

Nancy Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırtarken

ABD Başkan Donald Trump'ın ABD Kongresi’nde yaptığı “Birliğin Durumu” konuşması sonrasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, konuşma metninin kopyasını yırttı. Trump da konuşma öncesi azil sürecini başlatan Demokrat üyelerden biri olan Pelosi'nin uzattığı eli görmezden gelmişti. 

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Pelosi

Trump konuşmasına başlamadan önce Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 2020 başkanlık seçimine atıfla “dört yıl daha” sloganları attı. Konuşmasında hakkında Senato'da devam eden azil davasına değinmeyen Trump, 2020 başkanlık seçimleri öncesi ekonomiyi öne çıkardı.

Ekonomi ön planda

Trump konuşmasına “Üç yıl gibi kısa bir zamanda Amerika’nın düşüşü zihniyetini paramparça ettik” diyerek başladı. Yaklaşık 80 dakika süren konuşmasında ekonomiyi güçlendirdikleri savına büyük yer ayıran Trump, yaptığı ticaret anlaşmaları, istihdam, göç politikası, sağlık sistemi gibi iç politik başlıklara da geniş yer ayırdı. Trump, İran’la gerilim, Afganistan ve IŞİD’le mücadele gibi dış politika başlıklara da yer verdi.

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini de vurgulayan Trump, yasa dışı göçle ilgili görüşlerini aktarırken Pelosi'nin başını salladığı görüldü. Konuşma sık sık Cumhuriyetçilerin alkışları ile bölündü, bazı Demokratlar da konuşma sırasında salonu terk etti.

Süleymani operasyonu

ABD Başkanı, 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili bir kez daha “dünyanın bir numaralı teröristi” ifadesini kullandı.

Trump konuşmasında geçen yıl ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürülen IŞİD Lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye de değindi ve IŞİD'i yüzde 100 oranında yok ettiklerini savundu.

Trump'ın konuşması sırasında arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı. Konuşmaya damga vuran görüntü konuşmanın sonunda geldi. Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtması kameralara yansıdı.

AFP, Reuters, AP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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