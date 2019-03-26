Trump’ın kararına tepkiler sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini resmen tanımasına tepkiler sürüyor.

Suriye, Başkan Trump’ın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını talep etti. Diplomatik çevrelerden alınan bilgilere göre, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi'ne yaptığı başvuruda "Suriye’ye ait olan işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki durumun yanı sıra Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararının bir daimi üye tarafından açıkça ihlal edilmesinin” ele alınacağı acil bir oturum talep ettiği belirtildi. Acil oturum konusundaki kararın BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanı Fransa tarafından verilmesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki AB ülkelerinden tepki

Trump’ın Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanımasına BM Güvenlik Konseyi’ne üye olan beş Avrupa Birliği (AB) ülkesi de tepki gösterdi. Daimi üyeler Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Almanya, Belçika ve Polonya’nın temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bir bölgenin şiddet yolu ile ilhak edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu” belirtilerek, sınırların tek taraflı olarak değiştirildiğini ilan etmenin BM Sözleşmesini ihlal ettiğine dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada, Trump’ın kararının Ortadoğu'ya etkileri konusunda da "büyük kaygı” duyulduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Endonezya, Kuveyt ve Güney Afrika da, Golan Tepeleri’nde İsrail'in egemenliğini tanıyan karara tepki gösterdi.

Trump, Netanyahu'nun ziyareti sırasında Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalamıştı

Erdoğan'dan Trump'a tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ziyareti sırasında Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalayan Başkan Trump’a tepki gösterdi. Erdoğan dün İstanbul'da "Büyük Trabzonlular Buluşması”nda yaptığı konuşmada, Trump'a "Sen kimin arazisini kalkıp da orada hemen bir imzayla Netanyahu'ya veriyorsun?” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "1967 BM kararı var. BM'nin kararında buranın tamamıyla Suriye'ye ait olduğu söylenirken, sen nasıl oluyor da bunu İsrail'e peşkeş çekiyorsun? Böyle bir yetkin, hakkın yok.”

Resmi olarak Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri, 1967'de İsrail ve Arap ülkelerini karşı karşıya getiren Altı Gün Savaşı'nda işgal edilmiş ve 1981 yılında da ilhak edilmişti. Uluslararası toplum tarafından İsrail'in bölgedeki varlığı işgal olarak değerlendiriliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı kararda "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur” deniliyor. Golan Tepeleri'nde BM'nin barış gücü görev yapıyor.

DW,DHA,dpa/JD,SSB

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